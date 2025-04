Rimini. Rimini: Servizio straordinario di controllo del territorio

Nella decorsa serata, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio al fine di prevenire e contrastare fenomeni di degrado urbano, reati contro il patrimonio, nonché lo spaccio di sostanze stupefacenti presso la zona del centro storico e della stazione ferroviaria di Rimini. Inoltre, ha proceduto al controllo amministrativo di diversi esercizi commerciali.

L’operazione ha visto l’impiego di Agenti della Polizia Amministrativa, della Squadra Volante e della Squadra Mobile della Questura di Rimini nonché di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna.

Nel corso del controllo sono state identificate circa 80 persone, di cui circa la metà cittadini stranieri; alcune di queste erano gli avventori presenti in tre bar ubicati in questo centro storico; nell’ambito di detta attività è stato rintracciato un 30enne di origine nord africana risultato inottemperante sia al decreto di espulsione dal Territorio Italiano che alla misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Emilia-Romagna, fatto per il quale veniva segnalato all’autorità giudiziaria.

I servizi di controllo verranno ripetuti anche in altre zone della città al fine di elevare i livelli di sicurezza.