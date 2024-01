Rimini rinnova l’Impegno per l’Aeroporto Fellini: un milione di euro l’anno fino al 2026

Rimini, nel suo impegno costante per il rilancio e lo sviluppo delle infrastrutture locali, ha confermato un importante stanziamento finanziario per l’aeroporto internazionale Fellini. L’amministrazione comunale ha annunciato l’allocazione di un milione di euro all’anno fino al 2026, puntando a rafforzare l’importanza strategica di questa infrastruttura per l’intera regione.

Il sostegno finanziario dell’amministrazione comunale di Rimini per l’aeroporto Fellini non è solo un segno di fiducia nella capacità dell’aeroporto di stimolare la crescita economica, ma anche un invito agli altri comuni della costa Riminese a condividere questa visione e a collaborare per il suo successo. In risposta, i sindaci di Riccione e Bellaria Igea Marina hanno espresso il loro appoggio, riconoscendo il valore dell’aeroporto per il turismo e lo sviluppo economico regionale.

Questo progetto non solo prevede investimenti da parte di AIRiminum 2014, la società di gestione dell’aeroporto, ma include anche fondi bancari e un contributo sostanziale dalla Regione Emilia-Romagna. Con questi finanziamenti, si prevede di trasformare l’aeroporto in un centro di eccellenza, dotato di una gestione innovativa e in grado di competere efficacemente nel mercato aereo internazionale.

Il piano di sviluppo dell’aeroporto Fellini comprende anche un importante miglioramento dei collegamenti infrastrutturali. Si prevede il potenziamento delle reti stradali e dei servizi di trasporto pubblico per facilitare l’accesso all’aeroporto, rendendo così l’esperienza di viaggio più agevole e sicura per i passeggeri. Questi sviluppi non solo mirano a ottimizzare la sicurezza e i servizi per i viaggiatori, ma si propongono anche di generare un impatto economico positivo sul territorio, stimolando l’indotto turistico e creando nuove opportunità di lavoro.