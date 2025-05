Rimini. Rinnovata la collaborazione del Comune con ENPA e Fare Ambiente per l’estate

Anche per l’estate 2025 e 2026 il Comune di Rimini conferma il proprio impegno per il benessere degli animali d’affezione, in particolare cani e gatti, grazie a una convenzione firmata con ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) e Fare Ambiente – Guardie Zoofile.

Dal 16 giugno al 19 settembre, in entrambi gli anni, le guardie ecozoofile delle due associazioni saranno presenti sul territorio comunale per svolgere un’attività di vigilanza, prevenzione e informazione rivolta alla cittadinanza. Un’azione resa ancora più importante dal fatto che, proprio nei mesi estivi, si registra un aumento delle segnalazioni riguardanti abbandoni, mancata custodia o maltrattamenti di animali, oltre a una maggiore frequentazione delle aree pubbliche degli amici a quattro zampe.

Le guardie, tutte volontarie e formate secondo quanto previsto dalla normativa, opereranno in divisa o con apposita pettorina per essere sempre riconoscibili. I controlli si concentreranno in particolare nella zona del litorale nord di Rimini, dalla darsena fino al confine con Bellaria-Igea Marina, ma potranno estendersi anche ad altre aree su richiesta della Polizia Locale. Gli interventi avverranno nei momenti di maggiore affluenza, come le prime ore del mattino e il tardo pomeriggio.

Questa convenzione nasce infatti con l’intento di rafforzare in particolare i controlli nell’area nord, valorizzando il contributo delle guardie ecologiche volontarie GEV, che operano tutto l’anno con passione e professionalità. Una ‘squadra’ costante e qualificata che rappresenta una risorsa preziosa per la tutela del territorio e degli animali.

L’obiettivo di questa presenza sul territorio è di far rispettare le regole e di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della corretta convivenza con gli animali domestici. Si punta a promuovere una cultura del rispetto, della custodia responsabile e della prevenzione, per garantire la sicurezza di tutti, persone e animali. Le guardie potranno anche raccogliere segnalazioni, fornire informazioni e, se necessario, avviare segnalazioni formali in coordinamento con la Polizia Locale.

Comune di Rimini