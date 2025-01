Rimini. Rintracciato e arrestato l’egiziano autore della rapina e accoltellamento dei due giovani al Bagno 44

Il 24enne egiziano senza fissa dimora e con il permesso di soggiorno scaduto è stato rintracciato alla stazione ferroviaria di Rimini con i vestiti ancora insabbiati, dopo aver accoltellato due persone al Bagno 44 di Rimini. È stato arrestato per lesioni personali gravi aggravate. Il suo connazionale, un 30enne, è stato rilasciato in quanto non sono stati raccolti elementi sufficienti per ravvisare alcun tipo di reato. Il 24enne è stato condotto in carcere in attesa della convalida. Le due vittime, entrambi giovani di Cesena e Forlì, non sono in pericolo di vita, ma uno rischia un intervento chirurgico a causa di una lesione al tendine.