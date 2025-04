Rimini. Rinvenuti 200 proiettili tra Miramare e Rivazzurra: il ritrovamento durante i lavori per la realizzazione delle fogne

Durante i lavori per la realizzazione delle fogne nella zona sud di Rimini sono stati rinvenuti 200 proiettili di artiglieria risalenti alla II guerra mondiale. Il ritrovamento è avvenuto in un’area verde tra Miramare e Rivazzurra e ha coinvolto diversi tipi di munizioni, tra cui cartucce, bossoli e granate di fabbricazione statunitense e inglese. È stata richiesta la bonifica dell’area e l’intervento è stato effettuato dal Nucleo Bonifica di munizionamento Convenzionale del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore. Le munizioni sono state neutralizzate e trasportate in una cava a San Leo per farle brillare in modo sicuro. Il materiale rimanente è stato consegnato alle autorità competenti delle Forze Armate.