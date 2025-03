Rimini. Rinviato a giudizio un 50enne per maltrattamenti all’anziano padre

Il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio per un uomo di 50 anni, residente nella Valconca, accusato di maltrattamenti nei confronti del padre 84enne. Le presunte violenze avrebbero avuto inizio nel gennaio 2023, quando il figlio, in preda a scatti d’ira per motivi banali, avrebbe iniziato a maltrattare il genitore.

Secondo la denuncia presentata dall’anziano, le vessazioni sono proseguite per quasi un anno, culminando in una situazione insostenibile che ha portato l’84enne a denunciare il figlio. Il racconto della vittima ai carabinieri descrive un quadro allarmante: insulti pesanti e aggressioni fisiche, con il figlio che avrebbe utilizzato oggetti come un bastone e una padella per colpirlo, anche alla testa. In alcune circostanze, il 50enne sarebbe arrivato addirittura ad accoltellare il padre.

Le indagini condotte dai carabinieri hanno raccolto prove a carico dell’indagato, che dovrà presentarsi davanti al giudice per l’udienza preliminare il 5 febbraio.