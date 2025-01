Rimini. Riparte l’estate al parco la Serra Cento Fiori: dopo il Prologo per la Giornata mondiale del rifugiato, sabato la grande Festa di apertura del Marecchia Social Fest

Il calendario degli eventi fino al 6 luglio: il Bel Canto con Rimini Classica, Filippo Malatesta con il nuovo LP, il rock ricordando Franco Fattori, il Maestro vince Tempera che dialoga con Michele Bovi.

Rimini – Musica, cultura, divertimento e valori sociali: per l’estate il parco de La Serra Cento Fiori torna ad essere luogo di incontro per riminesi e ospiti di tutte le età con il calendario di eventi all’aperto. Dopo i grandi concerti de Lo stato sociale e Legno e gli affollati djset avvenuti nel fine settimana del 25 aprile, che hanno visto ogni giorno migliaia di persone davanti al palco, la rassegna Marecchia Social Fest riparte oggi venerdì 21 giugno con la Giornata mondiale del Rifugiato, promossa dagli enti locali della provincia coinvolti nei progetti Sai, e sabato con la Festa di apertura.

Il programma musicale dell’evento culturale prevede gli Slow Writer Duo e gli Evergreen, due band riminesi. La prima all’insegna della scrittura con lentezza: dopo anni dedicati ai confini del rock con Occhi in Apnea, Rachele e Cristian propongono un nuovo set acustico in un’atmosfera essenziale. La seconda band, gli Evergreen, con una storia e una passione decennale per la musica di tutti i tempi. Propongono rivisitazioni dei più famosi brani rock e pop degli anni ’80 e ’90 con incursioni nei ’70, il loro amore per la musica e la loro esperienza sono una garanzia per una serata dove poter riascoltare i grandi successi che ci hanno fatto cantare e ballare.

Possibilità di cenare con il food truck di ChiAma Cucina dello chef Alessandro Garattoni e i suoi gustosi piatti e le scelte vegetariane.

Il programma, tutt’ora in fase di allestimento, è definito per la prima parte dell’estate

Venerdì 28 giugno 2024

No Tears yes music: ricordando Franco Fattori e Lou Pesaresi

Come ogni anno vogliamo ricordare l’amico dj Franco Fattori con la musica che tanto amava e che ci ha fatto conoscere e ascoltare via etere, e ballare in tante serate, con i Djs Andrea Fattori, Werter Corbelli, Paolino Zlaia e La Marzia Fraternale. In questa occasione vogliamo ricordare anche l’amico Lu Pesaresi autore di tante performance che accompagnavano spesso le serate di Franco. Inoltre il leggendario scrittore Paolo Nessuno leggerà qualche pagina dal suo ultimo libro cult “Slego not Slego”.

Per tutta la serata saranno attivi bar e gastronomia, con la possibilità di fare aperitivi o cenare. Menù carne o vegetariano con il food truck di MAD for BBQ che ci presenteranno dei menù dedicati alla serata.

Sabato 29 giugno 2024

Filippo Malatesta in concerto

Torna in concerto il cantautore verucchiese, questa ovlta con nuovi brani del suo nuovo ellepì.

Sarà presente il food truck di MAD for BBQ che ci presenteranno dei menù dedicati alla serata

Venerdì 05 luglio 2024

La Notte Rosa con L’amore all’Opera

Le più belle arie di romanze d’opera e una selezione di canzoni eterne per ascoltare il bel canto dei nostri interpreti accompagnati al pianoforte: Chiara Guerra soprano, Alessandro Moccia tenore, Roberto Gentili baritono, Fabrizio Di Muro pianoforte. La serata è a cura di Rimini Classica, che propone al parco La Serra Cento Fiori che propone come sempre spettacoli di grande successo.

Sarà presente il catering della Macelleria Pari di Rimini con un menù dedicato alla serata su prenotazione, anche con proposte vegetariane.

Sabato 06 luglio 2024

Canzoni Rubate, con il giornalista Michele Bovi e il maestro Vince Tempera

CANZONI RUBATE L’inevitabilità del plagio: testimonianze e accuse degli artisti più popolari della musica italiana. A confronto il giornalista Michele Bovi autore del libro “Anche Mozart copiava e plagiava i Beatles”e il direttore d’orchestra Vince Tempera

La musica pop sembra aver esaurito le combinazioni. L’accusa che la stampa specializzata e i social muovono alla discografia è che le canzoni oggi sono invariabilmente sfacciati copia-copia di melodie, armonie e ritmi del passato prossimo o remoto. Il tema dell’inevitabilità del plagio sarà affrontato sabato 6 luglio al Parco della Serra Cento Fiori in occasione della presentazione del libro del giornalista Michele Bovi “Anche Mozart copiava e plagiava i Beatles”. Con lui ci sarà il maestro Vince Tempera, veterano dei direttori d’orchestra del Festival di Sanremo e re delle sigle dei cartoni animati. Si parlerà anche dell’imitazione di stili, con riferimento ai modelli che di volta in volta hanno suggestionato esecutori come Little Tony, Bobby Solo, Adriano Celentano, Zucchero e i Måneskin. E sullo schermo scorreranno i filmati esclusivi di Michele Bovi, già caporedattore centrale del Tg2 e poi capostruttura di Rai 1 (a lui si deve anche l’invenzione della rubrica Teche teche te’) che in 25 anni di inchieste sul diritto d’autore ha raccolto le denunce di artisti di primo piano. Vedremo e ascolteremo così testimonianze e accuse di Ennio Morricone, Nicola Piovani Gino Paoli, Francesco Guccini.

Sarà presente il catering della Macelleria Pari di Rimini con un menù dedicato alla serata su prenotazione anche con proposte vegetariane.