Rimini. Riprende la serie A di baseball: New Rimini domenica a Rovigo contro la prima in classifica

Rimini, 7 giugno 2024 – Riprende a Rovigo il campionato di New Rimini, che domenica giocherà le due gare del secondo turno di ritorno alle 11.00 e alle 15.30. Entrambe saranno trasmesse in diretta sul canale Youtube di New Rimini.

La Itas Mutua Rovigo è al comando del girone C della serie A, con una partita di vantaggio sulle inseguitrici, New Rimini e Crocetta Parma. Gli emiliani domani ospiteranno Padova per completare la sfida fra le prime quattro in graduatoria.

Rovigo, squadra solida ed esperta, sicuramente candidata a centrare l’obiettivo di accedere alla seconda fase nel gruppo play off, prima della sosta aveva vinto le due sfide a Ronchi dei Legionari. La squadra del manager Soto Diaz è in striscia positiva da tre partite.

All’andata a Rimini finì con una vittoria per parte: 13 a 5 per i veneti al pomeriggio e 3 a 0 per New Rimini nella gara serale. Un turno nel quale cominciò l’assenza sul monte di lancio riminese del venezuelano Eduard Paredes che dopo cinquanta giorni domenica tornerà a lanciare in gara 2.

“Sto bene – dice Paredes – c’è voluto un po’ di tempo ma durante il recupero sono sempre rimasto applicato sul lavoro da fare e concentrato, perché avevamo programmato di rientrare dopo la sosta, a Rovigo. Da fuori ho visto una squadra compatta e solida, un gruppo che ha valori ed ha dimostrato di poter vincere contro ogni avversario”.

“Fin qui il bilancio generale della squadra è positivo in termini di risultati e di posizione in classifica – il commento del manager Dorian Castro – Continuiamo a lavorare individualmente e come squadra per riuscire a mantenere l’equilibrio utile a raggiungere determinati obiettivi: essere più efficienti, più produttivi, giocare un buon baseball.

Nella pausa abbiamo cercato di recuperare i giocatori infortunati perché è importante essere in grado di competere con tutta la squadra nelle partite che restano in questa prima fase. Vogliamo anche che ogni giocatore raggiunga il suo massimo potenziale e aiuti la squadra a crescere. Fin dall’inizio del torneo l’ho detto, dobbiamo crescere, essere disciplinati, equilibrati e con l’infinita voglia di dare il meglio di noi”.

Domenica a Rovigo si aggregheranno anche tre atleti di Rimini 86, la squadra che milita in serie B che fa parte del progetto avviato dalle società del territorio. Sono under 21, nel weekend la serie B è in pausa e per loro sarà una bella esperienza, consentita dal regolamento che consente di praticare questa sorta di ‘ascensore’ fra categorie diverse. Si tratta dei lanciatori Mattia Muccini e Filippo Baldassarri, oltre all’interno Marco Quadrifoglio. “Siamo davvero contenti che la collaborazione sportiva con le società locali dia questi risultati – commenta Giacomo Pelliccioni, vicepresidente New Rimini – . Rimini 86 ha nel roster ragazzi giovani e in gamba, per loro sarà un’occasione di crescita e chissà che non riescano anche a darci una mano in questa sfida contro la prima in classifica”.