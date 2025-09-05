Rimini. Riqualificazione del parco di Piazzale Carso: ultimi interventi al nuovo hub urbano tra stazione e Marina Centro

Sono al rush finale gli interventi per ultimare i lavori di riqualificazione del parco di Piazzale Carso in vista dell’apertura del sottopasso centrale della stazione di Rimini e del nuovo padiglione a mare di ingresso e uscita della stazione centrale.

Si sono conclusi nelle scorse settimane i lavori che hanno visto la realizzazione di un nuovo tratto di viabilità, compresa la realizzazione del nuovo crocevia lato via Trieste con le strade già aperte al traffico, inclusi i nuovi stalli per taxi, sosta per persone a ridotta mobilità e sosta veloce. Completati anche i nuovi camminamenti che sono già stati parzialmente aperti al passaggio pedonale. Prenderanno invece il via lunedì 8 settembre e dureranno fino a mercoledì 10 settembre i lavori di rifacimento degli asfalti a cura di Adrigas che concludono i lavori di scavo già eseguiti per la sostituzione delle linee e degli allacci, mentre nella settimana successiva, il 15 e 16 settembre, si provvederà al rifacimento della segnaletica. Durante i lavori di rifacimento dell’asfalto sarà interdetto il traffico veicolare dall’8 al 10 settembre, con occupazione degli stalli auto e moto e chiusura totale della circolazione in via Monfalcone (lato Riccione fino al civico 16), incrocio via Trieste e Piazzale Carso, incrocio fra via V. Veneto e Piazzale Carso, via Matteucci (da via V. Veneto a viale Sagrado), via Mantegazza (da via Monfalcone a via Matteucci compresi incroci). Saranno ad ogni modo garantiti gli accessi ai residenti e il passaggio del trasporto pubblico.

I lavori di riqualificazione del Parco di Piazzale Carso rientrano nell’ambito dell’intervento strategico che consentirà di ricucire la zona mare all’altezza viale Trieste e il piazzale Cesare Battisti e si inseriscono nel Protocollo d’Intesa siglato tra Comune di Rimini e RFI. I lavori, iniziati simbolicamente con la prima ‘picconata’ al muro di confine della stazione di Rimini su via Monfalcone nel gennaio 2022, hanno visto procedere in sinergia i lavori di RFI con la realizzazione del prolungamento del sottopasso pedonale della stazione centrale e la creazione della nuova uscita lato mare e il Comune di Rimini con l’intervento di riqualificazione di piazzale Carso con la realizzazione di un nuovo tratto di viabilità che attraversa il parco nella zona limitrofa a viale Trieste, consentendo di tornare agevolmente verso viale Principe Amedeo e con la conversione della porzione di viale Monfalcone che costeggia il parco, da strada ad area parco pubblico con pedonalizzazione, ampliando il parco e creando un’ampia zona pedonale sicura e recuperando l’area verde precedentemente ceduta alla viabilità.

La conclusione degli ultimi interventi di asfaltatura sarà propedeutica all’apertura del prolungamento del sottopasso centrale della stazione di Rimini: 50 metri di nuova infrastruttura per avvicinare centro storico e marina, la cui inaugurazione è prevista in occasione dell’imminente settimana della mobilità sostenibile (che quest’anno si tiene dal 16 al 22 settembre).

Comune di Rimini