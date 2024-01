Rimini. Riqualificazione viali delle Regine, approvato il progetto di fattibilità per la valorizzazione del tratto tra viale Alfieri e viale Pascoli

Prosegue la riqualificazione dei viali delle Regine: la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità per la valorizzazione del tratto tra viale Alfieri e viale Pascoli. L’avvio dei lavori è previsto per ottobre, al termine della stagione turistica estiva.

“Stiamo avanzando con la progettazione, in modo da poter partire dopo l’estate con una nuova fase di lavori che permetterà di aggiungere un tassello al programma di riqualificazione e riorganizzazione dei Viali delle Regine, che mira soprattutto a dare maggiore ordine, più spazio e sicurezza alla passeggiata pedonale, in armonia con la viabilità carrabile – spiega l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli – Un’opera di riqualificazione che procede per passi, in sinergia con il completamento dei lavori del Parco del mare, tasselli di quell’importante piano di investimenti destinati alla zona sud della città”.