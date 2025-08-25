Rimini. Rissa a Marina Centro, giovane straniero denunciato: era armato di coltello

Momenti di tensione ieri, domenica 24 agosto, a Marina Centro, dove una lite tra due giovani è degenerata in una rissa davanti a numerosi passanti. L’episodio è avvenuto intorno alle 13.30 in viale Regina Elena, davanti a un hotel, e sarebbe scaturito da motivi di gelosia legati a una ragazza presente sul posto.

All’arrivo delle volanti della Questura, la situazione è stata rapidamente sotto controllo. Gli agenti hanno trovato uno dei protagonisti – un giovane straniero – in possesso di un coltellino multiuso. Entrambi sono stati condotti negli uffici di piazzale Bornaccini per le verifiche del caso; il giovane con l’arma è stato denunciato a piede libero per possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

L’intervento tempestivo della Polizia ha evitato conseguenze più gravi, mentre i testimoni hanno raccontato momenti di forte allarme per via della zuffa scoppiata in pieno giorno.

L’episodio richiama l’attenzione sulla sicurezza in aree ad alta frequentazione turistica, evidenziando l’importanza di un pronto intervento delle forze dell’ordine per prevenire escalation di violenza.