Rimini. Rissa con machete a Bellariva, due arresti

Una violenta rissa ha avuto luogo lunedì sera a Bellariva, in viale Rimembranze, attorno alle 22, coinvolgendo un gruppo di uomini e culminando in un acceso scontro con machete. All’arrivo degli agenti della Polizia, due uomini sono stati trovati a terra, evidenziando la gravità dell’incidente. Secondo le prime informazioni, la causa della lite sarebbe da ricercare in motivi banali. Due dei partecipanti sono stati arrestati dagli agenti intervenuti sul posto. Le indagini sono in corso per fare chiarezza su quanto accaduto e identificare tutti i coinvolti.