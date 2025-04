Rimini. Ristoratori e viticoltori offrono alcoltest gratuiti per la sicurezza stradale

In risposta alla crescente preoccupazione per il consumo di alcol durante i pasti e le conseguenze legate alla guida, un gruppo di ristoratori e viticoltori di Rimini ha avviato una campagna di sensibilizzazione, offrendo alcoltest gratuiti ai clienti. L’iniziativa, che si inserisce nel contesto della fiera Sigep dedicata alla pasticceria artigianale, mira a educare i clienti sui rischi legati al consumo di alcol e alla guida.

Negli ultimi tempi, i ristoratori hanno notato un cambiamento nelle abitudini dei clienti. Con l’entrata in vigore del nuovo codice della strada, si stima una riduzione del 20% nel consumo di alcolici nei ristoranti. Enrica Mancini, ristoratrice e coordinatrice del Gruppo ristoranti riminesi, ha osservato che le coppie tendono a ordinare calici di vino anziché bottiglie, con molti che scelgono di bere acqua.

Per contrastare la paura di multe e ritiro della patente, il gruppo di operatori ha deciso di fornire ai clienti strumenti per verificare il proprio tasso alcolemico. Riccardo Cantelli, farmacista locale, ha spiegato che il test è semplice e veloce: un tampone di saliva consente di rilevare la presenza di alcol in pochi secondi.

Il progetto, che partirà dal borgo di San Giuliano, ha l’obiettivo di diventare un’iniziativa permanente in tutta la città, contribuendo a garantire un ambiente più sicuro per tutti.