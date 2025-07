Rimini, ritrovata dopo momenti di paura: bimba di due anni smarrita sulla spiaggia di Viserba

Una serata tesa e piena di angoscia per una famiglia in vacanza a Rimini si è conclusa con un esito positivo, grazie al tempestivo intervento della Polizia Locale. I fatti risalgono alla sera di giovedì, quando una bambina di appena due anni, originaria dell’Ucraina, si è allontanata dall’area giochi del Bagno 35, a Viserba, senza più farsi trovare dalla madre.

La mamma, spaventata, ha lanciato subito l’allarme alla Centrale Operativa della Polizia Locale intorno alle 21:10. I primi a muoversi sono stati gli agenti in pattuglia motociclistica, già presenti nella zona del lungomare. In meno di un’ora la piccola è stata individuata in un altro stabilimento balneare, attratta probabilmente dalle luci e dalle giostre, senza accorgersi di essersi allontanata così tanto.

La scena del ritrovamento ha emozionato chi si trovava lì: la bambina è stata riconsegnata alla madre tra lacrime e abbracci, in un momento di forte commozione che ha suscitato anche gli applausi di chi ha assistito al ricongiungimento. Gli agenti hanno poi accompagnato la famiglia all’albergo, dove la madre, ancora scossa ma sollevata, ha più volte ringraziato per l’attenzione e la rapidità dimostrate.

L’assessore alla sicurezza del Comune di Rimini, Juri Magrini, ha voluto esprimere un sincero ringraziamento alla Polizia Locale, evidenziando come l’intervento abbia dimostrato l’importanza di una città pronta e attenta, dove istituzioni e cittadini collaborano per garantire sicurezza. Magrini ha sottolineato che casi come questo si risolvono grazie a un’efficace sinergia e a una reazione tempestiva, permettendo di trasformare momenti di paura in sollievo e gratitudine.