Rimini. Riviera Basket Rimini: Trofeo delle Marche, domenica 8 ottobre 2023

Non c’è stato tempo e non c’è nulla da recriminare sulla doppia sconfitta patita nel Memorial Galletti di domenica scorsa. NTS Riviera basket l’ha dovuta metabolizzare rapidamente e già nell’allenamento di martedì è stata analizzata nei minimi particolari.

Giusto un paio di allenamenti a ranghi quasi completi per comprendere cosa è andato storto e cosa si potrà raddrizzare in così poco tempo e via, Domenica 8 ottobre al PalaPrincipi di Porto Potenza Picena (MC) andranno a misurarsi con una coppia prestigiosa di avversarie di serie A.

Come si dice in gergo: dalla padella alla brace, ma la proverbiale sfrontatezza della formazione riminese non si smentisce. D’altra parte come dire di no agli amici marchigiani coi quali il rapporto di amicizia è così saldo e intenso?

Nella cittadina costiera marchigiana, casa della Santo Stefano Sport: Campione d’Italia 2019, Coppa Italia 2021 e d’Europa 2023 che ospita la prima edizione del “Trofeo delle Marche”. Scenderanno In campo: Santo Stefano Sport (Serie A), Wheelchair Sport Firenze (Serie A) e Riviera Basket Rimini (Serie B).

Il programma del triangolare vedrà tre gare nel corso della giornata con questa sequenza: Santo Stefano – Rimini (ore 10:00) poi Rimini – Firenze (ore 14:00) e si chiuderà con Firenze – Santo Stefano (ore 17:00)

Comunque vada, misurarsi con avversarie di cotanto rango fornirà una notevole dose esperienza che non potrà che irrobustire i nostri ragazzi sempre pronti a dare il massimo ed imparare da chi ne sa più di loro.

Sarà dura ed istruttiva, un bel banco di prova per provare schemi e movimenti, con e senza palla. Un bell’allenamento e, sempre e comunque un bel divertimento.

Nts Riviera Basket Rimini