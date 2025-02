Rimini. RivieraBanca “Scollina” per una serata di festa con i dipendenti, ricordando i valori del credito cooperativo.

Rimini, 30 luglio 2024. Appena conclusosi con successo il Montefeltro Festival, RivieraBanca ha organizzato una serata di gioiosa condivisione con i propri dipendenti.

Circa 300 i partecipanti alla serata “Scollina”, presso il podere Bianchi a Coriano, in un’area interamente riservata alla Banca che ha voluto celebrare una serata estiva di festa con Governance e Dipendenti, come una grande famiglia.

Un’esperienza immersiva nella natura collinare in cui tutti i presenti, indossando il cappellino di paglia ricevuto in dono, tra i profumi e i colori della campagna hanno potuto ammirare la bellezza della costa in una suggestiva visione ultrariminese, romagnola fino al promontorio marchigiano del San Bartolo. Luoghi in cui l’Istituto di Credito Cooperativo, vicino alla comunità nel segno della mutualità, con sensibillità alle necessità del territorio, sostiene famiglie e imprese di ogni settore.

Una serata speciale, perché è speciale per noi”, ha detto nel suo cordiale saluto il Direttore Generale Dott. Gianluca Conti.

“Un piacevole salto nella storia – ha detto il Presidente Arch. Comm. Fausto Caldari – che ricorda le antiche casse rurali costituite oltre un secolo fa dai soci fondatori che, con coraggio e lungimiranza, hanno migliorato le condizioni di vita. Un ambiente che riporta alla riscoperta della nostra identità, legata al territorio e alla ricerca di un adeguato equilibrio sociale, con i soci sono al centro dell’attenzione e particolare riguardo alle esigenze delle associazioni ed enti locali”.

Il presidente ha ricordato che, superato il delicato passaggio dell’aggregazione per la costituzione di RivieraBanca, l’essere “insieme” deve stimolare verso nuovi progetti per nuovi obbiettivi, idonei a soddisfare le crescenti esigenze di soci e clienti, in un rinnovato rapporto fatto di comprensione, rispetto reciproco, unità d’intenti, per il bene comune.

“Tutta la nostra attività – ha proseguito il presidente – è influenzata dalla cura e dall’attenzione che dobbiamo dedicare ai nuovi paradigmi di sostenibilità, ad incentivare attività, manifestazioni e iniziative culturali ed editoriali, i giovani, lo stare insieme, con un elevata pertinenza ai temi del rispetto ambientale”.

L’occasione ha coinciso con la chiusura della semestrale, con un utile di circa 15 milioni di Euro. Numeri che si uniscono a quelli che definiscono l’aspetto qualitativo di RivieraBanca, al 15° posto per prodotto bancario lordo, al 12° per disponibilità patrimoniale su un totale di 115 banche, raggiungendo l’ambita classifica di “banca a 5 stelle” per efficienza complessiva. Come gruppo ICCREA ha accumulato 5 miliardi di capitale in 5 anni, è al 2° posto in Italia per numero di sportelli, al 4° posto per il totale dell’attivo. Una banca che crea valore economico, sociale e culturale, a beneficio dei soci e della comunità.

Durante il suo discorso, il presidente ha ricevuto calorosi applausi in segno di condivisione. “Restiamo uniti – ha concluso, complimentandosi con tutto l’organico per i risultati ottenuti – questa è una banca che cresce, che può garantire sicurezza e un futuro migliore, un gioiello da conservare e difendere. È la vostra banca, perché a lei dedicate il lavoro di una vita”.

Dopo avere gustato le specialità enogastronomiche locali, la serata è proseguita con balli e fuochi d’artificio, terminando otre le 3:00 del mattino, fra sorrisi e felicità.

Rimini, 30 luglio 2024 Diego Olivieri

Ufficio Stampa RivieraBanca