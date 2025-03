Rimini, Rosaria Tassinari (FI): “Valorizzare chi lavora nelle scuole montane significa investire nel futuro dei nostri piccoli centri”

“L’approvazione dell’emendamento che riconosce un punteggio aggiuntivo per il personale ATA e una supervalutazione del servizio per i docenti delle pluriclassi nelle scuole di montagna è un passo avanti concreto per sostenere chi lavora in contesti difficili ma fondamentali per il Paese.”

Con queste parole l’on. Rosaria Tassinari ha commentato l’approvazione della norma che, in larga parte, recepisce i contenuti del disegno di legge da lei presentato e che prosegue comunque il suo iter parlamentare.

“Queste misure renderanno le scuole montane più attrattive per il personale scolastico, migliorando la qualità dell’insegnamento e garantendo una maggiore continuità didattica. In territori dove ogni servizio conta, la scuola non è solo un luogo di formazione, ma rappresenta spesso l’ultimo presidio dello Stato, un punto di riferimento per famiglie, bambini e comunità intere.”

“Laddove c’è una scuola viva, c’è un futuro possibile,” ha aggiunto la deputata, sottolineando l’importanza di garantire politiche che supportino la sopravvivenza e la qualità delle scuole montane.

“Da ex sindaco di un comune montano, ho toccato con mano le difficoltà nel garantire servizi essenziali in territori segnati dallo spopolamento e dalla carenza di risorse. Credo che il compito di un parlamentare che ha fatto esperienza amministrativa sia quello di portare in Parlamento le soluzioni ai problemi vissuti nei territori, traducendo le istanze locali in risposte concrete e strutturate.”

L’on. Tassinari ha concluso sottolineando che questo emendamento rappresenta un primo passo importante, ma non un punto d’arrivo: “Continuerò a lavorare per rendere strutturale l’attenzione alle scuole di montagna e per rafforzare la presenza dello Stato nei piccoli comuni, dove la scuola può fare la differenza tra restare o partire.”