Rimini. Rotatoria tra la statale 16 e la consolare per San Marino, da lunedì 31 marzo il posizionamento dei nuovi guardrail

Avranno inizio lunedì 31 marzo e si protrarranno per circa 2 settimane alcune modifiche alla circolazione nelle strade di accesso e di uscita alla nuova rotatoria tra la statale 16 e la statale 72 per San Marino.

L’intervento, necessario per il montaggio delle nuove barriere guardrail, che si svilupperà nelle prossime settimane in due fasi distinte, prevede il restringimento delle carreggiate a fasi successive, ma senza mai comportare, per entrambe le fasi, la chiusura totale al traffico veicolare.

La prima fase di cantiere, prevista da lunedì 31, comporterà il restringimento della statale 16, nella carreggiata in direzione Riccione che collega le due rotatorie: quella con la consolare sammarinese e quella con le vie Montescudo e Coriano. Questo tratto di strada, in direzione Riccione, a partire da lunedì e fino a venerdì prossimo, sarà percorribile solo nella corsia di marcia di sorpasso (lato mare), in quanto la corsia lato monte (confinante con il Tiro a Segno) resterà chiusa per consentire i lavori di costruzione della nuova barriera di sicurezza atta a contenere i veicoli all’interno della strada.

Successivamente, a conclusione di questa prima fase, toccherà alla statale 72, consolare per San Marino. La settimana successiva, la seconda fase prevede il restringimento che si eseguirà nella carreggiata in direzione mare, ovvero quella che porta all’ingresso della rotatoria. Anche in questo caso sarà percorribile solo la corsia di marcia di sorpasso (lato Ravenna), in quanto su quella ‘lato Riccione’ sono previsti i lavori per il montaggio dello stesso tipo di guardrail previsto nella fase uno.

Comune di Rimini