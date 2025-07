Rimini, rotonda Falcone e Borsellino. L’Avv.Francesca Gorini (FdI): “Un gesto simbolico che dà spazio concreto alla memoria e alla cultura della legalità”

L’avv. Francesca Gorini ha espresso “grande soddisfazione” per la decisione del Comune di Rimini di intitolare la rotonda tra via C.A. Dalla Chiesa e via Flaminia Conca ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, figure simbolo della lotta alla mafia.

La proposta di dedicare uno spazio cittadino alla memoria dei due magistrati era stata avanzata dalla stessa Gorini nell’ottobre 2022, con la convinzione che “il ricordo di Falcone e Borsellino dovesse trovare spazio visibile e tangibile nella nostra città”. Un’iniziativa, ha spiegato, nata “dal cuore, come donna, come cittadina e come professionista del diritto”.

Nel comunicato diffuso oggi, l’avvocata ha ricordato che già allora l’istanza fu rilanciata pubblicamente anche nel suo ruolo di dirigente di Fratelli d’Italia, partito che – ha sottolineato – “da sempre si è distinto per la sua ferma opposizione alla criminalità organizzata e per il suo costante impegno a difesa della legalità e delle istituzioni”.

Pur evidenziando il sostegno del suo partito, Gorini ha precisato che “la memoria di Falcone e Borsellino non appartiene a una parte politica, ma all’intera collettività”. Proprio per questo, ha aggiunto, “assume un significato particolarmente importante vedere concretizzarsi oggi un’iniziativa nata sul territorio, sostenuta anche da chi – come Fratelli d’Italia – ha sempre considerato la cultura della legalità un impegno fondante”.

Gorini ha infine ribadito il proprio impegno personale e politico “affinché la cultura della legalità e della giustizia non sia solo celebrata, ma vissuta, praticata e sostenuta quotidianamente con gesti concreti”.