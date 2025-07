Rimini. Ruba bottiglie di alcolici e aggredisce il titolare del supermercato – arrestato dalla Polizia di Stato

Nel pomeriggio del 12.07.2025, personale della Polizia di Stato aggregato alla Questura di Rimini, ha tratto in arresto un cittadino straniero, irregolare sul Territorio Nazionale, ritenuto responsabile di rapina impropria e lesioni personali aggravate.

Nello specifico, alle ore 16.40 circa, un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia aggregato, nell’espletamento del normale servizio del controllo del territorio, transitando in viale Principe Amedeo, udiva il personale di un supermercato urlare in strada e contestualmente un soggetto con uno zaino vistosamente colmo di bottiglie, dileguarsi a gran velocità in direzione mare. Gli agenti, si ponevano all’inseguimento del fuggitivo che veniva bloccato prontamente in un’area poco distante.

I poliziotti, presi i contatti con il personale dell’attività commerciale e visionate le telecamere di videosorveglianza appuravano che l’uomo, poco prima, aveva sottratto dagli scaffali del supermercato alcune bevande alcoliche e nel tentativo di eludere i controlli, si dava alla fuga, spintonando il titolare del supermercato contro la porta d’uscita del negozio. Quest’ultimo accompagnato al locale nosocomio per le cure del caso veniva successivamente dimesso con una prognosi di 30 giorni.

A causa di quanto avvenuto, i poliziotti traevano in arresto lo straniero che veniva trattenuto in Questura in attesa del rito Direttissimo.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.