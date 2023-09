Rimini. Sabato 9 settembre, dalle ore 10 alle 16, un nuovo open day al canile di Rimini Stefano Cerni

4 cuccioli in attesa di essere adottati

Sono 55 i quattro zampe del Canile di Rimini che aspettano di essere adottati, di cui 4 teneri cuccioli: sono tutti meticci e hanno appena due mesi e mezzo.

Sabato 9 settembre, dalle ore 10 alle ore 16, la struttura di via San Salvatore apre i cancelli per un nuovo open day aperto alla cittadinanza e a tutti coloro che hanno intenzione di intraprendere il meraviglioso percorso dell’adozione di un ‘amico peloso’, semplicemente, sono curiosi di conoscere le attività svolte quotidianamente dai volontari e operatori del canile.

“I nostri open day continuano: una bel momento per scoprire quello che facciamo e, soprattutto, per conoscere i tanti nostri amici a quattro zampe, dai cuccioli ai senior – è il commento del team del Canile Stefano Cerni – Gli educatori cinofili e operatori specializzati proporranno attività guidate con alcuni cani ospiti della struttura e saranno a disposizione per fornire consigli e indicazioni di qualsiasi tipo: dalle modalità di interazione e convivenza uomo-animale ai suggerimenti sull’alimentazione, passando per tutte le informazioni utili in materia di adozioni. Adozioni che, lo ricordiamo sempre, devono essere frutto di scelte ragionate e consapevoli, al fine di stabilire la migliore armonia in casa con il quattro zampe”.

“Sarà possibile anche acquistare i nuovi diari scolastici ‘Baffi e Code’ aggiornati all’anno 2023/2024 contenenti i migliori scatti ad opera di Anna Frignani (@mypetphotography su Instagram), esperta di pet photography. Tra una pagina e l’altra, sarà possibile ‘incontrare’ i Fido che vivono allo Stefano Cerni, approfondendo le loro storie tra racconti ed emozioni”, dicono dal Canile.

Per prenotare la copia, è consigliabile scrivere un messaggio WhatsApp al numero 3292255722, indicando il proprio colore preferito tra il verde, azzurro e rosa.