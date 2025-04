Rimini, salvataggio in extremis: la Polizia Ferroviaria sventa un suicidio sui binari

Un intervento provvidenziale alla stazione di Rimini ha evitato una tragedia, quando un 51enne in grave stato confusionale ha cercato di togliersi la vita sui binari. L’uomo, sofferente di disturbi psichiatrici, aveva contattato il numero di emergenza per annunciare il suo proposito, salvo poi dirigersi verso il binario con l’obiettivo di compiere il gesto estremo.

L’allarme e l’intervento lampo

La telefonata al 113 ha messo in allerta la Polizia Ferroviaria, immediatamente entrata in azione per cercare il 51enne. Pur senza descrizioni precise, gli agenti hanno setacciato l’area della stazione fino a individuare l’uomo sul primo binario, mentre un treno regionale era già in movimento.

Il salvataggio in extremis

Non potendo fermare il convoglio, i poliziotti hanno dovuto agire in pochi istanti, afferrando l’uomo e trascinandolo lontano dalle rotaie. Sebbene il 51enne opponesse resistenza, gli agenti sono riusciti a metterlo in salvo, impedendogli di compiere un gesto irreparabile.

La reazione e i ringraziamenti

Una volta al sicuro, il 51enne è scoppiato in un pianto liberatorio, confessando la propria condizione di profonda sofferenza ai soccorritori. Trasportato in ospedale dal personale del 118, ha ricevuto le cure necessarie, mentre i familiari hanno espresso alla pattuglia la loro gratitudine per la prontezza e la determinazione dimostrate. La vicenda sottolinea l’importanza di un intervento tempestivo e di una rete di supporto psicologico per le persone che attraversano momenti di crisi.