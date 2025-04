Rimini. San Marino al centro di un progetto internazionale sulla legalità: Giuseppe Monforte e Ada Di Campi incontrano gli studenti

Un percorso che intreccia memoria, coraggio e cittadinanza attiva coinvolge anche la Repubblica di San Marino, grazie a una nuova edizione del progetto educativo “Io andiamo – fariincammino”, che nel 2025 vede tra i protagonisti due figure simbolo della lotta alla criminalità: Giuseppe Monforte, ex ispettore superiore della Polizia di Stato, e Ada Di Campi, prima agente donna ferita dalla banda della Uno Bianca, medaglia d’oro al merito civile.

Il progetto – nato tra Rimini, Poggio Torriana e l’Istituto Ipsia Alberti – da quest’anno rafforza il suo respiro internazionale con l’ingresso di IPA San Marino e della sezione estera dell’Associazione Nazionale Carabinieri della Repubblica, e gode del sostegno delle Segreterie di Stato agli Affari Esteri e Interni, dell’Ambasciata d’Italia a San Marino, e del Comites. Centrale, come sempre, il contributo della Biblioteca di Stato e Beni Librari.

La testimonianza che scuote le coscienze

Giuseppe Monforte, per anni sotto scorta dopo aver ricevuto minacce dalla criminalità organizzata, sarà protagonista di una doppia tappa che toccherà anche il Titano. Non solo la sua storia di uomo di legge costretto a lasciare tutto per aver fatto il proprio dovere, ma anche quella di un cittadino che ha scelto di trasformare la paura in testimonianza, dedicandosi a incontri pubblici e attività divulgativa, oggi a volto scoperto.

Lo accompagnerà Ada Di Campi, simbolo vivente del coraggio femminile nelle forze dell’ordine italiane, oggi presidente di UNCI Rimini e voce autorevole sul fronte della memoria delle vittime del terrorismo.

Appuntamenti a San Marino: quando e dove

Mercoledì 23 aprile, alle 21:00, è in programma un incontro aperto al pubblico presso il Regent Boutique Hotel & Spa di San Marino. Un’occasione preziosa per ascoltare storie vere, dure ma necessarie, capaci di lasciare il segno in chi crede nel valore della giustizia. L’appuntamento sarà anticipato da un “apricena con l’autore” (ore 19:30, prenotazione obbligatoria al 3358161418 o 3339899685, costo 22 euro).

L’indomani, giovedì 24 aprile, l’iniziativa entrerà anche nelle aule sammarinesi, con un incontro riservato agli studenti delle scuole secondarie superiori della Repubblica, che avranno modo di confrontarsi direttamente con i protagonisti.

Un messaggio che parla al futuro

In un’epoca in cui i concetti di legalità, responsabilità collettiva e integrità rischiano di diventare slogan vuoti, questo progetto si propone come strumento vivo di educazione civica, capace di dialogare con le nuove generazioni e di restituire centralità al concetto di comunità consapevole.

Per San Marino, che storicamente difende valori come neutralità, giustizia e pace, essere parte attiva in un percorso di questo tipo è un segnale forte: la memoria della lotta contro ogni forma di sopraffazione non appartiene solo al passato, ma è il fondamento di ogni società democratica, oggi più che mai.