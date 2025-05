Rimini-San Marino, il Fellini decolla: oltre 60mila passeggeri nei primi quattro mesi. Cresce anche l’interesse internazionale

Inizia sotto i migliori auspici il 2025 per l’aeroporto internazionale “Federico Fellini” di Rimini e San Marino, che nei primi quattro mesi dell’anno ha registrato 61.872 passeggeri in transito, con una crescita significativa rispetto agli anni precedenti. Il dato, comunicato da AiRiminum – la società di gestione dello scalo – rappresenta un +17,3% rispetto allo stesso periodo del 2024 e un +29% sul 2019, ultimo anno di riferimento pre-Covid.

Un risultato che interessa da vicino anche la Repubblica di San Marino, sempre più collegata con il mondo grazie allo scalo riminese, riconosciuto ufficialmente come aeroporto internazionale anche per il Titano. Il tasso di riempimento medio dei voli, pari al 79%, viene considerato molto positivo dagli operatori, soprattutto trattandosi di mesi invernali storicamente più deboli.

Particolarmente incoraggianti i numeri del solo mese di aprile, che ha visto un incremento del traffico passeggeri del 27,5% sul 2024 e addirittura del +53% rispetto ad aprile 2019. Un balzo in avanti che testimonia una crescente attrattività dello scalo, anche grazie all’arrivo di nuovi vettori.

Tra le novità principali figura EasyJet, che da aprile ha attivato i primi collegamenti verso London Gatwick e Basilea. I primi dieci voli della compagnia hanno già registrato un buon tasso di occupazione, pari al 73%, segnale di un buon potenziale di crescita su queste nuove rotte.

Tra le destinazioni più gettonate si conferma Tirana, servita tutto l’anno da Wizzair, con oltre 18mila passeggeri. Seguono Cagliari con 12.910 viaggiatori e, nel mese di aprile, Budapest (7.344 passeggeri), che si posiziona temporaneamente in vetta alla classifica delle mete più scelte, seguita da Palermo. Le due tratte sono operate da Ryanair.

Leonardo Corbucci, amministratore delegato di AiRiminum, ha commentato i dati sottolineando come i volumi registrati siano pienamente in linea con le previsioni aziendali: l’obiettivo è superare i 450mila passeggeri entro la fine dell’anno. Corbucci ha inoltre evidenziato come la summer season sia appena cominciata, lasciando spazio a ulteriori crescite che avranno un impatto positivo non solo su Rimini, ma anche sull’economia dell’intera regione e del territorio sammarinese.