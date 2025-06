Rimini, schianto nella notte sulla via Emilia: grave una ragazza, coinvolte tre giovani

Drammatico incidente stradale nella tarda serata di ieri, domenica 15 giugno. Intorno alle 22:30, sulla via Emilia all’altezza della Fiera di Rimini, una Audi Coupé diretta verso Santarcangelo ha perso il controllo e si è schiantata contro il terrapieno ai piedi del pilone dello svincolo sopraelevato.

A bordo del veicolo viaggiavano tre ragazze. L’impatto è stato violento e ha reso necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, dei sanitari del 118 e della Polizia Stradale, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo sarebbe uscito di strada sulla destra per cause ancora in fase di verifica.

Le conseguenze dell’incidente sono gravi: una delle tre giovani è rimasta ferita in modo serio ed è stata trasportata d’urgenza in elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Le altre due ragazze hanno riportato solo ferite lievi e non sono in pericolo di vita.

Per consentire i rilievi di legge e le operazioni di soccorso, la via Emilia è stata temporaneamente chiusa al traffico, con disagi alla viabilità in direzione Santarcangelo.

Le autorità invitano chiunque abbia assistito all’incidente o possa fornire informazioni utili a mettersi in contatto con la Polizia Stradale. Le indagini proseguono per chiarire se alla base dell’uscita di strada possano esserci fattori esterni, eccesso di velocità o altre cause da accertare.