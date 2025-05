Rimini. Scm Group, nuovo CdA per il triennio 2025-2027 e ricavi a 900 milioni di euro

Cambio ai vertici e numeri solidi per Scm Group, realtà leader a livello mondiale nelle tecnologie per la lavorazione dei materiali e nei componenti industriali. L’assemblea dei soci, riunitasi nei giorni scorsi, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 e approvato il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2024, che registra un fatturato consolidato di 900 milioni di euro.

Il nuovo CdA vede la conferma di Enrico Aureli nel ruolo di Presidente, con Andrea Aureli e Giovanni Gemmani come Vicepresidenti. Marco Mancini è stato nominato Amministratore Delegato, mentre completano il Consiglio i consiglieri Valentina Aureli, Luca Franceschini e Martino Gemmani. È stato inoltre nominato Presidente Onorario Adriano Aureli, figura di riferimento per la storia e lo sviluppo del Gruppo.

I soci hanno espresso un ringraziamento particolare al Presidente uscente Andrea Aureli e al Presidente Onorario uscente Alfredo Aureli per l’impegno e i risultati raggiunti durante i rispettivi mandati.

Nonostante uno scenario globale ancora complesso e incerto, condizionato da fattori geopolitici e macroeconomici, Scm Group ha mantenuto una traiettoria di crescita, puntando sull’innovazione e sul rafforzamento strategico. «Abbiamo continuato a investire per ampliare la nostra presenza in nuovi settori – ha dichiarato l’AD Marco Mancini – attraverso due acquisizioni significative: Tecno Logica, specializzata in soluzioni tecnologiche integrate e ad alta produttività, e Mecal Machinery, riferimento nelle macchine per la lavorazione di profili in alluminio».

Con oltre 4.000 dipendenti, sedi produttive in Italia, Germania, Stati Uniti e Brasile e una presenza diretta nei cinque continenti, Scm Group si conferma un punto di riferimento per settori chiave come arredamento, edilizia, automotive, aerospazio, nautica e lavorazione delle materie plastiche.

Il nuovo Consiglio guiderà il Gruppo nella prossima fase di consolidamento e sviluppo, con l’obiettivo di rafforzare la posizione dell’azienda nei mercati globali e continuare a innovare nel segno dell’eccellenza industriale.