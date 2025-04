La Corte di Cassazione ha deciso che il processo d’appello riguardante 4 tifosi di Rimini coinvolti negli scontri durante un derby di basket nel 2016 dovrà essere ripetuto. Inizialmente i tifosi erano stati arrestati per vari reati, ma il processo di primo grado aveva portato a condanne non troppo pesanti. Dopo un ricorso in Cassazione, la sentenza è stata annullata e il processo sarà nuovamente svolto a Bologna. Tuttavia, il caso potrebbe finire in prescrizione.