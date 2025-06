RIMINI: SEGNALATO PER ATTI DI AUTOEROTISMO REAGISCE AI CONTROLLI DELLA POLIZIA CHE LO ARRESTA

Nelle prime ore della serata di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino straniero resosi responsabile di “Resistenza e Lesioni a Pubblico Ufficiale”, nonché di “Rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale”.

In particolare, un equipaggio di volante, alle ore 20:40 circa, è intervenuto in questo Parco XXV Aprile, dove era segnalata la presenza di un uomo intento ad atti di autoerotismo. I poliziotti giunti sul posto, identificavano lo straniero per un quarantenne, domiciliato a Rimini e in possesso di regolare permesso di soggiorno, il quale risultava subito riluttante e insofferente al controllo, tanto da sferrare un pugno e una gomitata verso un Agente che subiva lesioni giudicate poi guaribili in gg.20 dai Sanitari del Pronto Soccorso. Tale reazione costringeva i poliziotti a fare uso dello spray urticante in dotazione per bloccare la violenza.

Lo straniero veniva accompagnato presso gli uffici della Questura per gli adempimenti del caso e successivamente tratto in arresto, in attesa del giudizio direttissimo fissato per la giornata di lunedì 11 giugno.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza.

Comunicato stampa Polizia di Stato