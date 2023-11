RIMINI. Sei auto in fiamme questa notte nel centro città

Nel cuore della notte riminese, un’inquietante sequenza di incendi ha scosso il centro cittadino, lasciando dietro di sé un bilancio di almeno sei veicoli distrutti o danneggiati. Gli episodi, verificatisi poco dopo la mezzanotte, hanno visto la firma di un piromane che ha preso di mira le auto parcheggiate lungo la Circonvallazione meridionale e le adiacenti via Guicciardini, via Sonnino, via Machiavelli, via Crispi e via XXII Giugno.

Le lingue di fuoco hanno rischiarato il cielo notturno e il sonno dei cittadini è stato bruscamente interrotto dall’odore acre del fumo e dal rumore dei mezzi di soccorso che si sono rapidamente mobilitati. Vigili del fuoco, forze dell’ordine e pattuglie della polizia locale sono intervenute con prontezza e determinazione per far fronte all’emergenza.

In un atto di coraggio e tempestività, gli agenti a bordo di una delle volanti hanno estinto uno degli incendi utilizzando l’estintore di dotazione, evitando così che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente e causare danni ancora maggiori.

I danni registrati variano in gravità: alcune macchine sono state irrimediabilmente distrutte dal fuoco, mentre altre hanno subito danni contenuti grazie all’intervento veloce dei soccorritori. La scena del mattino si presenta desolante: carcasse carbonizzate di auto che fino a poche ore prima erano un bene prezioso per i loro proprietari.

Le autorità hanno immediatamente avviato un’indagine approfondita per far luce sull’accaduto e catturare il responsabile di questi atti criminosi. La polizia sta esaminando le riprese delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze, in un fervido tentativo di comporre il puzzle di questa serie di incendi dolosi.

Questo gesto non solo ha inflitto un duro colpo ai proprietari delle vetture coinvolte, ma ha altresì gettato un’ombra di preoccupazione e apprensione tra gli abitanti di Rimini, città nota per il suo spirito accogliente e la vivacità turistica. Il sindaco ha espresso vicinanza alle vittime di questi atti vandalici e ha assicurato che l’amministrazione è al lavoro per intensificare le misure di sicurezza.