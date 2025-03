Rimini.Senza patente e alla guida di un motociclo rubato tenta la fuga dagli agenti che, nonostante il casco, lo riconoscono e lo vanno a trovare a casa

La denuncia per ricettazione e resistenza durante un controllo della Polizia Locale

Nei controlli fatti dalla Polizia Locale durante il turno serale, è stata denunciata una persona che ha tentato la fuga dalla pattuglia. Una volta raggiunto a casa, perché già noto alle forze dell’ordine, gli agenti hanno costatato che l’uomo guidava un motociclo rubato, senza aver mai conseguito la patente. Violazioni per le quali sono scattate le prescritte denunce a cui si è aggiunta anche quella per resistenza a pubblico ufficiale.

Il controllo è iniziato in seconda serata a Rivazzurra, durante uno dei servizi di prevenzione alla circolazione stradale finalizzati alla sicurezza urbana. La pattuglia della squadra di Polizia Giudiziaria nota un motociclo con due persone a bordo che sta percorrendo la Via Regina Margherita. A l’alt, intimato dagli agenti, il conducente del veicolo compie una pericolosa manovra di inversione di marcia sulla sede stradale e inizia una fuga rocambolesca, prima a bordo del mezzo e poi a piedi, abbandonando il veicolo sulla strada. Un tentativo inutile perché gli agenti riconoscono l’uomo, in quanto già noto alle forze dell’ordine e lo vanno a trovare nel residence dove alloggia.

