Rimini. Servizi anagrafici sempre più vicini ai cittadini, aumentano gli sportelli con accesso senza obbligo di prenotazione

Un accesso sempre più rapido e flessibile ai servizi comunali, con l’obiettivo di rendere gli sportelli anagrafici sempre più attenti e vicini alle esigenze della comunità. Procede a passo spedito la riorganizzazione dei servizi civici diffusi sul territorio comunale, un percorso che sta andando via via implementandosi verso l’aumento degli sportelli anagrafici con accesso senza prenotazione, il potenziamento del decentramento che, unito al progressivo rilascio delle certificazioni on line, fa compiere un deciso passo in avanti al sistema variegato dei servizi anagrafici e verso la riduzione dei tempi di attesa.

Per corrispondere alle diverse esigenze dell’utenza, dopo una prima fase di sperimentazione, il sistema di accesso agli sportelli per il rilascio della carta di identità (elettroniche e cartacee) può contare oggi su un deciso aumento degli sportelli anagrafici con accesso senza prenotazione.

L’ufficio di Viserba in via Mazzini e l’ufficio di Piazza Cavour sono con accesso libero, senza prenotazione, rispettando l’ordine di arrivo negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì mattina: dalle 8:00 alle 12:00 – martedì e giovedì pomeriggio: dalle 14:00 alle 16); le sedi di Miramare in Piazza Decio Raggi 2 angolo via Locatelli, e Villaggio I Maggio in via Bidente sono con accesso misto (sia su prenotazione che libero), con precedenza dei prenotati (aperte da lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e martedì e giovedì dalle 14 alle 16); mentre una sede, quella centrale in via Caduti di Marzabotto, è con accesso solo con prenotazione, (aperta solo al mattino, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12, mentre il martedì e giovedì pomeriggio c’è un servizio di rilascio a domicilio solo per invalidi, che si attiva in portineria o direttamente in anagrafe tramite incaricati).

Una maggiore flessibilità che ha visto anche ridursi progressivamente i tempi di attesa per chi sceglie di recarsi all’anagrafe tramite prenotazione: l’appuntamento per le carte di identità elettroniche (CIE) al Villaggio primo maggio e a Miramare è dato nelle 48 ore, mentre per le CIE in via Marzabotto l’attesa è di circa 20 giorni (mentre l’appuntamento per le pratiche anagrafiche è dato a 10 giorni, ma la pratica può essere presentata anche on line).

Venendo ai numeri, l’anagrafe di via Caduti di Marzabotto nel 2023 ha rilasciato 7035 CIE e 888 CI cartacee, l’anagrafe di Piazza Cavour ha rilasciato 4791 CIE, la sede di Viserba 4015 CIE, quella di Miramare in piazza Decio Raggi angolo via Locatelli 3508 CIE e infine l’anagrafe del Villaggio Primo maggio -aperta da aprile 2023- nei suoi primi 9 mesi di attività ha rilasciato 2247 CIE.

Sempre nel 2023 sono state processate 3781 pratiche di residenza di cittadini provenienti da altri comuni o dall’estero e 3765 pratiche di cambio di indirizzo nella città di Rimini; l’insieme delle persone interessate sono state più di 15 mila. Tutte queste sedi anagrafiche rilasciano anche i certificati ordinari ed eseguono le autentiche di firma e copia.

Solo la sede centrale di via Caduti di Marzabotto 25 rilascia le carte di identità cartacee di emergenza, i certificati anagrafici storici, gli atti di stato civile (nascita, matrimonio e unione civile, cittadinanza, morte, divorzio ecc.) ed elettorale.

I servizi online, il cui accesso è dal sito del comune sono: pratiche di residenza, certificati anagrafici e prenotazioni degli appuntamenti.

Ad oggi oltre il 50% delle pratiche di residenze vengono inviate on line, mentre i certificati rilasciati dalla piattaforma online sono, in media, oltre 1000 al mese.

“Un accesso più rapido e flessibile ai servizi comunali – commenta l’assessore ai servizi civici Francesco Bragagni – unito all’adozione di pratiche elettroniche e all’ottimizzazione dei processi, ha consentito nel suo complesso di migliorare il servizio e ridurre i tempi di attesa con cui vengono fissati gli appuntamenti nelle sedi anagrafiche che ancora richiedono la prenotazione, semplificando in questo modo la quotidianità delle persone. Ad oggi, il cittadino che vuole la carta di identità in giornata, può recarsi senza appuntamento all’anagrafe di Miramare o di Viserba, senza prenotazione e senza fare praticamente nessuna fila. Quest’anno faremo un ulteriore passo in avanti nella direzione del potenziamento della capillarizzazione dei servizi civici: dopo l’entrata in funzione del nuovo sportello decentrato in Via Bidente nell’aprile 2023, il 2024 potrà contare sul trasferimento e l’ampliamento della sede decentrata di Miramare e sull’apertura di altre sedi a Corpolò e Santa Giustina”.

