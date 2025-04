Rimini. Servizi educativi estivi: si svolgeranno dal 1 al 28 luglio 2025

Criteri di accesso confermati e individuazione del periodo di attivazione per i servizi educativi estivi a titolarità comunale per l’estate 2025. Si tratta del servizio dedicato alle bimbe e i bimbi che hanno già frequentato i servizi per l’infanzia comunali nel periodo invernale.

La Giunta ha previsto l’attivazione dal 1 al 28 luglio 2025, rispettando lo stesso orario invernale (dal lunedì al venerdì con uscita alle 14.00 o alle 16.00) e con criteri di accesso al bando in continuità rispetto gli altri anni.

Il bando, di prossima pubblicazione, sarà rivolto alle famiglie dei bambini già iscritti ai servizi nel periodo invernale, a condizione che si raggiunga una soglia minima di dieci iscritti per sezione.

Per informazioni:

ufficioiscrizioni@comune.rimini.it

0541 7047 48 (30 – 66 – 67)

Via Ducale 7 – Rimini

Comune di Rimini