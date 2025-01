Rimini. Servizi educativi: scuole infanzia comunali, dal 10 gennaio al 21 febbraio iscrizioni aperte

A partire da venerdì 10 gennaio, e fino al 21 febbraio, a Rimini sarà possibile presentare le domande di iscrizione sia per gli asili nido comunali che per le scuole di infanzia per l’anno educativo 2025 – 2026.

Chi può fare domanda:

L’iscrizione al servizio per l’anno scolastico 2025-2026 è riservata a bambini nati nel 2020, 2021 e 2022 residenti e non nel Comune di Rimini.

Potranno presentare domanda – in modalità “anticipata” – anche i bambini che compiranno i 3 anni di età entro il 30/04/2026 come “anticipatari”; queste domande saranno collocate in fondo alla lista dei tre anni.

Il servizio è organizzato in base alle diverse fasce di età cui corrispondono le relative sezioni:

Piccoli: bambini nati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022

Medi: bambini nati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021

Grandi: bambini nati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020

Come fare domanda:

Due le modalità di iscrizione previste:

A) ON LINE

in autonomia Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono accedere al portale dei servizi educativi: Accedi tramite FedERa (lepida.it) L’utente potrà quindi inserire la propria domanda on line e, al termine dell’inserimento, inoltrarla all’Ufficio iscrizioni, direttamente dal portale.

1. Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8.00 del 10/01/2025 alle ore 20.00 del 21/02/2025. Al termine dell’inserimento della domanda di iscrizione on line sul portale dei Servizi Educativi, l’utente potrà inoltrare la domanda, dopo avere verificato attentamente la correttezza di tutti i dati inseriti.

2. Al termine del caricamento della domanda on line l’utente dovrà scaricare il report contenente le seguenti indicazioni: • il numero di protocollo (importante perché solo con questo numero si potrà verificare la posizione in graduatoria); • il punteggio provvisorio assegnato relativo alla situazione da lui dichiarata formulato sulla base dei “Criteri per l’accesso alle Scuole Comunali per l’Infanzia – anno scolastico 2025/2026” approvati dalla Giunta Comunale; • la data, 28/02/2025 entro la quale è possibile presentare eventuale ricorso; • la data, 14/03/2025 entro la quale viene pubblicata la graduatoria; • la data, 21/03/2025 entro la quale il genitore del minore risultato accettato in una graduatoria potrà trasmettere, tramite email, eventuale rinuncia al posto assegnato.

B) CON ASSISTENZA

I cittadini che richiedono assistenza alla domanda di compilazione potranno rivolgersi ai punti di Facilitazione digitale previo appuntamento telefonico al numero 353/4680794, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Il servizio offre, inoltre, la possibilità di creare l’identità SPID. I servizi sono gratuiti. I punti di facilitazione disponibili sono i seguenti: 1. Laboratorio aperto, Via Dei Cavalieri, 22, piano terzo raggiungibile con scale interne o ascensore (giovedì dalle 13 alle 18) 2. Biblioteca comunale, piano primo Sala attigua a quella dei prestiti (lunedì e giovedì pomeriggio dalle 14 alle 19) 3. Ex anagrafe corso D’Augusto, 152 (mercoledì dalle 8.30 alle 13.30 e sabato mattina dalle 8 alle 13). 4. Punto presso Casa dell’Intercultura in Via Toni, 14 (giovedì sempre al pomeriggio dalle 13 alle 18). Ulteriori informazioni alla pagina web https://www.comune.rimini.it/digitale-facile

Casistiche speciali

Per casistiche connotate da elementi di particolare complessità è possibile prenotare un appuntamento per accedere presso l’Ufficio iscrizioni, via Ducale 7. Per prenotare l’appuntamento, collegarsi al seguente link https://prenotazioni.comune.rimini.it, cliccare su “Prenota” e scegliere il servizio “Iscrizione nidi e scuole infanzia comunali”.

Resta confermata la possibilità di ricevere assistenza telefonica alla compilazione autonoma della domanda online, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 (martedì e giovedì anche nell’orario 15.00-17.00) ai numeri 0541/704748-704730-704767.

Si invita ad una attenta lettura del presente bando per la corretta compilazione della domanda e a verificare al termine l’esattezza e la completezza di quanto dichiarato, poiché le graduatorie per l’accesso saranno stilate in base ai dati forniti che devono fare riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda e comunque non oltre il 21/02/2025. Si precisa che l’Amministrazione Comunale provvederà a verificare quanto dichiarato.

I genitori potranno indicare sul modulo di iscrizione da una a tre Scuole, elencandole in ordine di preferenza e non potranno rifiutare una scuola da loro richiesta; in caso di non accettazione di una scuola richiesta, si decadrà dalla graduatoria.

Si ricorda che costituisce requisito di accesso la regolarità rispetto all’obbligo vaccinale.

Le graduatorie

La graduatoria verrà pubblicata entro il 14/03/2025, affissa all’Albo Pretorio del Comune e consultabile sul sito del Comune di Rimini. Tutti i genitori sono tenuti a prendere visione della graduatoria (accettati e lista attesa): i minori che risultano accettati , si intendono automaticamente iscritti per l’A.S. 202 5/2026 presso l a scuola d’infanzia assegnat a , fatto salvo ritiro da trasmettere tramite email, su apposito modulo, entro il termine del 21/03/2025 ; in caso di formale rinuncia al posto assegnato si decade dalla graduatoria e il posto rinunciato viene riassegnato ad altro minore in lista di attesa.

Eventuali posti vuoti potranno essere sostituiti fino a gennaio 2026.

“Rimini – spiega Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche educative – si fa trovare pronta e conferma il calendario delle iscrizioni alle proprie scuole di infanzia comunali, nonostante lo slittamento di qualche settimana previsto per quelle statali, così come da informazione diffusa dagli organi ministeriali. In linea di massima abbiamo privilegiato sempre una sostanziale coincidenza, ma quest’anno abbiamo preferito dare alle famiglie continuità con le tempistiche più tradizionali, facendo uscire il bando e preparando gli uffici. Per l’anno scolastico 2025/26 andremo verso il consolidamento di scelte importanti fatte nel corso degli ultimi anni relative ai criteri di iscrizioni, con progressivi aggiustamenti fatti anche in base all’ascolto e all’analisi dei singoli casi che, in un mondo che cambia, ci pone problemi e bisogni nuovi che non rientrano necessariamente nelle vecchie e consolidate casistiche. Il principio di fondo rimane quello di una maggiore dinamicità ed equità di accesso. Per il resto consolidamento dei poli per l’infanzia, investimento nel sostegno all’handicap e più in generale nel raccordo tra progetto pedagogico, sociale ed economico a sostegno del sistema pubblico e privato riminese”.

