Rimini. Servizio di presidio nell’area del mercato coperto. L’intervento della Polizia Locale di Rimini per inadempienza di un provvedimento di espulsione

Durante un servizio di presidio del territorio effettuato nella mattinata di venerdì 30 maggio nella zona adiacente al mercato coperto di via Castelfidardo, la Polizia Locale di Rimini ha identificato un uomo risultato destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dalla Questura di Rimini.

L’intervento è scaturito a seguito di alcune segnalazioni relative a una presunta rissa tra persone in stato di alterazione alcolica. Gli agenti, già presenti nell’area del centro storico nell’ambito dei servizi di controllo e vigilanza, si sono portati sul posto ma non hanno riscontrato situazioni di violenza in corso. Tuttavia, hanno proceduto all’identificazione di alcune persone sospette, che stazionavano nelle adiacenze del mercato.

Tra queste, un uomo (classe 1989), non residente a Rimini, è risultato irregolare sul territorio nazionale a seguito degli accertamenti condotti in collaborazione con gli uffici competenti. È emerso infatti un decreto di espulsione attivo a suo carico, già emesso dalla Questura di Rimini.

Ultimate le verifiche di rito, gli agenti della Polizia Locale hanno dato corso alle procedure previste, accompagnando l’uomo presso l’Ufficio Immigrazione della Questura, dove è stato preso in carico per il successivo trasferimento presso un centro di permanenza finalizzato all’esecuzione dell’espulsione. Contestualmente, l’uomo è stato denunciato per inottemperanza all’obbligo di lasciare il territorio nazionale.

Nelle ore e nei giorni successivi al controllo, la Polizia Locale ha proseguito l’attività di presidio nell’area del mercato coperto, a tutela della sicurezza dei cittadini e degli utenti dei servizi presenti nella zona.

Comune di Rimini