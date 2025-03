Rimini. Servizio taxi, 21 le persone ammesse alla selezione del bando di concorso per l’assegnazione di 14 nuove licenze

Sono 21 le persone ammesse alla selezione del bando di concorso straordinario per il rilascio a titolo oneroso di 14 licenze per l’esercizio del servizio taxi.

In questi giorni, infatti, gli uffici comunali preposti stanno inviando via pec la conferma dell’ammissione alla prova scritta, prevista per la giornata del 16 aprile.

L’assegnazione delle licenze, infatti, avviene attraverso due test – quello scritto e quello orale – che prevedono il superamento di una soglia minima di requisiti, che spaziano dalla conoscenza del regolamento comunale alla geografia del territorio, passando per i principali luoghi di interesse turistico, le infrastrutture chiave, una lingua straniera e le competenze comportamentali richieste in situazioni di emergenza o incidenti.

Il bando è stato pubblicato per assegnare 14 licenze, che rappresentano il 20% delle 71 già esistenti sul territorio comunale, il massimo previsto dal decreto legge di ottobre 2023. Cinque di queste saranno riservate a taxi attrezzati per persone con disabilità motoria.

Tutte le nuove licenze saranno legate all’uso di veicoli a basse emissioni (tra 0 e 135 g/km), in linea con gli obiettivi di mobilità sostenibile. È inoltre obbligatorio offrire il servizio di prenotazione 24 ore su 24, tutti i giorni, tramite telefono, messaggistica e app per smartphone.

Comune di Rimini