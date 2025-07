Rimini, settimana ricca di eventi: Cartoon Club, jazz, cinema all’aperto e shopping sotto le stelle

Entriamo oggi, lunedì 14 luglio, nel vivo del mese con una serie di appuntamenti culturali, musicali e di intrattenimento che animeranno la città nei prossimi giorni. Dal raduno dei cosplayer al jazz, dalle proiezioni sotto le stelle allo shopping by night, Rimini offre un calendario estivo ricco e variegato

Cartoon Club e Riminicomix (14?–?20 luglio)

Cartoon Club trasforma Rimini nella capitale dell’animazione e del fumetto con cortometraggi d’autore, matinée gratuiti, laboratori, mostre e spettacoli. Il focus di quest’anno spazia dallo sport al leggendario Superman, e tra gli ospiti è attesa la mostra dedicata a Milo Manara, che riceverà anche un premio alla carriera.

Dall’17 luglio, Cartoon Club sposterà la festa al mare con Riminicomix e la Cosplay Convention, completate dai concerti degli ANIMEniacs (19 luglio) e del re delle sigle, Giorgio Vanni (20 luglio)

Omaggio al jazz – Crossroads (15 luglio)

Martedì 15 luglio alla Corte degli Agostiniani, l’Italia Jazz Orchestra, insieme a Flavio Boltro e Walter Ricci, renderà omaggio indimenticabile a Nat?King?Cole, per la rassegna jazz itinerante Crossroads

Cinema sotto le stelle – Agostiniani Estate

Prosegue Agostiniani Estate con una settimana di film all’aperto.

Mercoledì 16 luglio: Juror No.?2 di Clint Eastwood

Giovedì 17: Il robot selvaggio (Chris Sanders)

Venerdì 18: Flow – Un mondo da salvare (Gints Zilbalodis)

Sabato 19: Dove i sogni si fermano, tratto da Milo Manara (personaggio presente alla serata)

Domenica 20: Elio (Molina, Sharafian, Shi)

Letteratura e immaginazione – Tondelliana & Silent Book Party (16 luglio)

All’interno di Rimini 80 – E tu dov’eri nel 2025? – la rassegna che rende omaggio ai 40 anni dall’uscita di Rimini di Pier Vittorio Tondelli – mercoledì 16 luglio è in programma il Silent Book Party, promosso dalla Biblioteca Gambalunga e condotto da Silvia Bottani e Lorenza Ghinelli, per una lettura condivisa senza cellulari.

Notte bianca e Rimini Shopping Night (ogni mercoledì)

Come ogni mercoledì d’estate, il centro storico si animerà fino a tarda sera con la Rimini Shopping Night: negozi aperti, musei aperti fino alle 23 e l’ottava edizione di LaMagnèda al Mercato Coperto. In Piazza Tre Martiri torna Artigiani al Centro By Night e in Piazza Cavour I Ricordi in Soffitta, il mercatino dei bambini dai 6 ai 12 anni.

In sintesi – Eventi clou della settimana: