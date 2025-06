Rimini. SGR Live 2025, quindici serate di spettacolo dal vivo nell’estate del centro storico all’Arena Francesca da Rimini

Rimini, 3 giugno 2025 – SGR LIVE 2025 torna protagonista dell’estate nel centro storico di Rimini. All’Arena Francesca da Rimini anche quest’anno il Gruppo SGR ha voluto donare a cittadini e turisti la colonna sonora delle vacanze e del tempo libero trascorso nella location adiacente Castelsismondo.

Giunto alla quarta edizione, il palinsesto messo a punto dai direttori artistici Federico Mecozzi e Cristian Bonato conferma 15 serate con tutti i generi musicali rappresentati e omaggi a grandi artisti della storia della musica. Spazio anche ad altre forme di spettacolo, dall’operetta al musical.

La rassegna musicale in questi anni ha visto la partecipazione di circa 30.000 persone.

Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito e inizieranno alle 21:00. Alle serate sarà presente un desk della Fondazione ISAL per informare sulla sua attività di ricerca, sostegno alle persone con dolore, formazione e comunicazione sociale.

Alla presentazione, questa mattina, l’assessore alla cultura Michele Lari e sono intervenuti la Presidente del Gruppo SGR Micaela Dionigi; Federico Mecozzi e Cristian Bonato direttori artistici di SGR Live, Tamara Balducci di Città Visibili, da cui provengono due spettacoli del calendario di SGR Live, oltre ad alcuni artisti protagonisti del programma.

Micaela Dionigi, Presidente Gruppo SGR: “Ci avviamo a compiere 70 di attività sul territorio riminese e il legame con la comunità è una prerogativa costante dell’attività che svolgiamo insieme al nostro core business, che è fornire energie ed efficienza.

Crediamo di contribuire in modo importante al cartellone degli eventi estivi del Comune di Rimini nel centro storico, in un luogo che trasmette emozioni come l’arena Francesca da Rimini adiacente a Castel Sismondo.

Siamo convinti che la musica abbia il potere di unire le persone, di emozionare, di creare ricordi indimenticabili e per questo abbiamo lavorato con passione per mettere insieme un calendario ricco di eventi coinvolgenti e speriamo tanti cittadini e turisti possano godere appieno di ogni singolo appuntamento”.

Federico Mecozzi, direttore artistico SGR Live 2025: “Cristian Bonato ed io abbiamo ampliato i generi musicali del programma, proponendo anche generi nuovi come la lirica e l’operetta, oltre al contributo de Le Città Visibili. Il potere della musica è universale e stiamo vedendo in questi anni quanto interesse suscitino le serate di SGR Live. Fra l’altro, tutti gli artisti reduci dalle serate magnificano il feeling col pubblico, magicamente esaltato da una location così emozionante. Credo giusto ringraziare il Gruppo SGR per lo sforzo che produce nel garantire questa rassegna ad ospiti e cittadini”.

Michele Lari, Assessore alla Cultura del Comune di Rimini: “SGR Live coniuga il senso di responsabilità sociale che tutti riconosciamo al Gruppo SGR e la disponibilità dell’Amministrazione di assecondarlo per arrivare ad una manifestazione attesa e di successo. Vogliamo che la cultura sia sempre centrale nella nostra città e dopo l’esperienza inclusiva della candidatura a Capitale della cultura, siamo pronti nei prossimi giorni a presentare un vero e proprio piano strategico studiato per esaltare e moltiplicare la nostra offerta culturale”.

IL PROGRAMMA IN PILLOLE

Martedì 10 giugno il cantautorato italiano con Massimo Marches

Martedì 17 giugno l’omaggio ad Adriano Celentano con ‘I molleggiati’

Martedì 1 luglio la musica del continente latino-americano con Carlos Forero y Cumbia Poder

Domenica 6 luglio il cantautore Enrico Giannini

Martedì 8 luglio blues, jazz e rock n’roll dei G. and The Doctors

Sabato 12 luglio la musica operistica del coro lirico Amintore Galli

Martedì 22 luglio il tributo ai Metallica con la band Metallica Experience

Domenica 27 luglio la musica delle tradizioni popolari dell’Europa orientale con la Maxmaber Orkestar

Martedì 29 luglio le grandi canzoni italiane rivestite con sonorità acustiche dai Musicadesnuda

Martedì 5 agosto la musica dei mammiferi: Orsi Bipolari con il trio Soul Swing International Ballads

Domenica 17 agosto il circo contemporaneo di Sonata per Tubi della Compagnia Nando e Maila*

Martedì 19 agosto ‘Tutto è cominciato così!? Con Sergio Casabianca e le Gocce

Domenica 24 agosto le caricature senza tempo, sketch magici e clowneschi di Lucchettino*

Martedì 26 agosto l’operetta con la ‘Magia d’operetta’

Domenica 31 agosto gran finale con il musical “Vite in Affitto” della Compagnia Rimini in Musical

Il programma potrà avere modifiche a causa di forza maggiore e si invita a seguire SGR Live sui social per rimanere sempre aggiornati.

*in collaborazione con Città Visibili

Referenti organizzativi: Nicoletta Renzi e Monica Tani ufficiocomunicazione@gasrimini.it