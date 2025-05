Rimini, si apre una settimana ricca di eventi tra musica, sport e cultura

Dal 22 al 29 maggio torna la Settimana della Musica, una manifestazione che da anni anima Rimini con concerti, workshop, seminari e mostre fotografiche. L’iniziativa, inserita nella cornice della Sagra Musicale Malatestiana e promossa dal Comune, coinvolge scuole secondarie di primo e secondo grado e offre un ricco programma con solisti, ensemble, orchestre e cori. I concerti e le attività si svolgono in spazi prestigiosi come il complesso degli Agostiniani, il Teatro Galli, l’Arena Francesca da Rimini, il Conservatorio Maderna-Lettimi, la Biblioteca Gambalunga e piazza Ferrari.

Al Conservatorio “Maderna-Lettimi” in particolare, la musica rimane protagonista con una serie di eventi di alto profilo: il 20 maggio si esibirà il pianista Emanuele Torquati con un concerto solistico. Nei giorni 21 e 22 maggio si terrà una masterclass di chitarra guidata dal celebre Claudio Marcotulli, con un concerto gratuito il 21 maggio che proporrà brani di Bach, Tarrega, Rodrigo e Duarte. Il 27 maggio sarà dedicato a Bill Evans con una giornata di lezioni e un concerto omaggio a questo grande musicista.

Per gli appassionati di sport, e non solo, da venerdì 23 a domenica 25 maggio si svolge alla Spiaggia Bélaburdéla di Torre Pedrera la 11ª edizione del Soul Hands Festival, evento europeo di riferimento per surfisti, skater, artigiani, fotografi e amanti della musica, che trasforma la spiaggia in un vivace palcoscenico di sport e cultura.

Il 21 maggio al Teatro degli Atti andrà in scena “Comizi d’amore”, un’indagine teatrale ispirata al documentario di Pier Paolo Pasolini, frutto di un laboratorio con due scuole della città, promosso dall’associazione “Le città visibili”.

Prosegue anche il festival Filoperfilosegnopersegno, giunto all’ottava edizione, con spettacoli, laboratori e incontri per le nuove generazioni, che animano Rimini e Santarcangelo. Tra gli eventi della settimana, il 20 maggio al Cinema Tiberio si terrà un incontro dal titolo “Provo a capirti: nuove parole e linguaggi giovanili”, con la linguista Beatrice Cristalli.

Non mancano le iniziative dedicate alle famiglie, con il Mese delle famiglie che propone laboratori, letture e momenti di festa per costruire una comunità più accogliente. Tra gli appuntamenti spiccano i laboratori artistici e naturali per bambini dai 3 ai 6 anni al Centro per le Famiglie, in programma giovedì 22 maggio.

Alla Biblioteca Gambalunga continua la rassegna “Libri da queste parti”, spazio di dialogo con autori ed esperti dedicato a novità editoriali e libri sul territorio. Questo giovedì 22 maggio, Nevio Casadio dialogherà con Piero Meldini.

Infine, domenica 25 maggio il centro storico si animerà con i mercatini di Rimini Antiqua, che propongono oggetti antichi, moderni e vintage, insieme a “Domeniche ad Arte”, mostra mercato di arte, artigianato e hobbistica, organizzata dall’Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli.

Una settimana, dunque, che conferma Rimini come città vivace e poliedrica, capace di offrire appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età.