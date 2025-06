Rimini, si avvicina la 76ª Sagra Musicale Malatestiana: continuano le prevendite per concerti, danza e grandi ritorni

È partita lo scorso 31 maggio la prevendita per gli eventi della 76ª edizione della Sagra Musicale Malatestiana, e già si respira aria di grande attesa per un cartellone ricco e internazionale che accompagnerà il pubblico da quest’estate fino a dicembre. Oltre quaranta appuntamenti tra concerti sinfonici, danza, musica antica, conferenze e progetti speciali, che animeranno i teatri, le chiese e le corti di Rimini per oltre sei mesi.

A confermare il respiro internazionale della rassegna sono soprattutto i protagonisti della stagione sinfonica, che si aprirà il 3 settembre con la Philharmonia Orchestra di Londra, seguita da altre prestigiose formazioni britanniche: la Constellation Choir e l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique. Un programma che fonde grandi classici con nuove suggestioni, tra cui spiccano anche il tributo alle sinfonie di Hollywood dell’Orchestra Senzaspine e l’omaggio barocco a Vivaldi da parte dell’ensemble femminile Les Musiciennes Du Concert des Nations.

Tra gli eventi più attesi, spicca il ritorno a Rimini di Cecilia Bartoli, vera e propria icona del belcanto, che fu anche protagonista dell’inaugurazione del rinato Teatro Galli nel 2018.

Non mancherà la danza: il 22 ottobre il Ballet Preljocaj porterà in scena una rilettura contemporanea del celebre Lago dei Cigni di ?ajkovskij, a firma di Angelin Preljocaj, uno dei coreografi più apprezzati della scena europea.

Accanto ai grandi nomi, la Sagra continuerà a valorizzare giovani talenti, con progetti formativi, concerti d’organo, percorsi nella musica antica e le immancabili “Parole per la musica”, guide all’ascolto per scoprire, comprendere e amare il repertorio proposto.

Le prevendite sono attive sia alla biglietteria del Teatro Galli (martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 10 alle 14; giovedì dalle 15 alle 19), sia online su Vivaticket (www.vivaticket.com).

Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale della manifestazione: www.sagramusicalemalatestiana.it.

Rimini continua così a essere punto di riferimento culturale del panorama nazionale e internazionale, capace di intrecciare tradizione e innovazione in una proposta artistica di grande prestigio.