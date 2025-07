Rimini, si chiama Silvio Urbinati lo scooterista morto nello schianto di sabato scorso sulla via Emilia: aveva 54 anni

È Silvio Urbinati, 54 anni, residente a Rimini, l’uomo che ha perso la vita nell’incidente avvenuto sabato lungo la via Emilia. L’identificazione è stata formalizzata nelle ore successive allo scontro.

Il sinistro si è verificato intorno alle 12.30 al chilometro 2+400 della statale, in prossimità dello svincolo per la Fiera, in direzione Santarcangelo. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Polizia Stradale, Urbinati si trovava a bordo di uno scooter insieme alla compagna quando il mezzo ha impattato con una Opel Corsa guidata da un 46enne, anch’egli riminese.

A causa della violenza dell’urto, i due passeggeri dello scooter sono stati sbalzati dalla sella, finendo contro il parabrezza dell’autovettura. Per Urbinati non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. La donna che viaggiava con lui è stata trasportata in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova ricoverata in condizioni critiche. Ferito anche il conducente dell’auto, trasferito in ambulanza al medesimo ospedale.

La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polstrada, che stanno completando i rilievi e gli atti da trasmettere alla Procura. Spetterà ai magistrati decidere se procedere con un’autopsia sul corpo della vittima e se valutare l’eventuale iscrizione del conducente della Opel nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio stradale.