Rimini si conferma tra i comuni ciclabili d’Italia 2025 con il punteggio massimo di 5 “bike smile”

Per il quarto anno consecutivo Rimini ottiene il punteggio massimo attribuito ai territori dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta con la piena assegnazione della bandiera gialla dei Comuni Ciclabili.

Rimini si conferma tra le città più bike friendly d’Italia e ottiene per il quarto anno consecutivo il punteggio massimo di 5 Bike Smile attribuito ai comuni virtuosi in termini di mobilità sostenibile. Rimini è tra le cinquanta città italiane ad aver ricevuto questa mattina, nell’ambito di una cerimonia ‘on line’ alla quale ha partecipato l’assessore alla mobilità Mattia Morolli, la bandiera gialla 2025 per l’ottava edizione di FIAB-Comuni Ciclabili, il riconoscimento della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che valuta e attesta l’impegno dei territori italiani nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile, scelta fondamentale per il buon esito della transizione virtuosa delle nostre città.

Rimini, Comune Ciclabile fin dalla prima edizione dell’iniziativa, conferma per il quarto anno consecutivo i 5 ‘bike smile’, il punteggio massimo attribuito ai territori, assegnato sulla base di un’analisi oggettiva dei molteplici aspetti che interagiscono con la bicicletta quale mezzo di trasporto sostenibile. Le aree di valutazione sono quattro: mobilità urbana (ciclabili urbane/ infrastrutture, moderazione traffico e velocità), governance (politiche di mobilità urbana e servizi), comunicazione e promozione e, infine, cicloturismo.

“Rimini è costantemente al lavoro per implementare e rendere più efficiente la rete ciclabile comunale – commenta l’assessore Mattia Morolli -. Tra gli interventi realizzati nel 2024 si ricorda l’apertura del sottopasso ciclopedonale di via della Fiera e in corrispondenza della rotatoria SS16-Consolare San Marino – Via della Repubblica, nell’ambito del programma di interventi in corso sulla Statale Adriatica. A questa opera, particolarmente focalizzate sulla ricucitura in chiave di mobilità sostenibile tra la città a monte e la città a mare della Statale 16, si aggiungerà nel 2025 il collegamento ciclabile tra il quartiere Villaggio 1° Maggio e il Parco Giovanni Paolo II”. Si ricorda poi il Bike Park, una struttura unica a livello nazionale strategicamente posizionata di fronte alla stazione ferroviaria, dove i cittadini e turisti possono scoprire e trovare un insieme integrato di servizi e opportunità per muoversi con semplicità sul territorio in sella in un luogo strategico per la sua vicinanza alla stazione.

Durante la cerimonia di assegnazione delle bandiere 2025, Fiab ha sottolineato come a incidere nel mantenimento del punteggio massimo assegnato a Rimini, la grande opera strategica del Parco del Mare, l’infrastruttura verde urbana che ha trasformato il watefront riminese liberandolo dalle auto, e l’ottenimento dell’edizione 2026 di Velocity, il summit mondiale della ciclabilità che torna in Italia dopo ben 35 anni. Una grande occasione per il territorio e per il Paese che porterà a Rimini oltre 1.500 delegati provenienti da oltre 60 paesi, per quello che rappresenta il più importante momento di scambio di conoscenze per chi fa advocacy, per le amministrazioni, per decisori politici, il mondo accademico e le aziende di settore.

