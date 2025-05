Rimini. Si dà alla fuga durante un controllo di Polizia, un arresto per la Polizia di Stato

Nella nottata del 29 luglio c.m. personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo straniero resosi responsabile del reato di resistenza Pubblica Ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti.

Verso le ore 24:00, una Volante della Polizia, durante il normale controllo del territorio nei pressi della Stazione FS, procedeva al controllo di una persona appiedata che fingeva di parlare al telefono guardandosi intorno con aria sospetta.

Intimato l’ALT POLIZIA, il soggetto iniziava ad allontanarsi lentamente per darsi alla fuga.

Prontamente bloccato, il giovane inizialmente collaborativo, tentava nuovamente la fuga colpendo uno degli agenti con una spallata facendolo cadere a terra per guadagnarsi la fuga.

L’agente, una volta rialzato, cominciava a rincorrerlo fino a che veniva raggiunto e bloccato con non poca fatica e veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente riconducibile a cocaina all’interno della tasca dei pantaloni.

Veniva accompagnato presso gli Uffici di Polizia e veniva tratto in arresto per i reati di Resistenza a Pubblico Ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti in attesa del rito direttissimo prevista per la giornata odierna.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.

Polizia di Stato