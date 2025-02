Rimini. Si estende la rete di defibrillatori Dae sul territorio

Continua ad espandersi la rete di defibrillatori (DAE) sul territorio, portando la ‘sicurezza cardiaca’ direttamente nei pressi delle scuole dell’infanzia e degli asili nido. Grazie a un finanziamento complessivo di circa 37 mila euro approvato nell’ultima seduta di Giunta, l’amministrazione comunale procederà all’installazione di 24 DAE esterni, collocati in prossimità degli ingressi degli edifici scolastici, per garantire un rapido accesso in caso di emergenza. A curare l’installazione dei dispositivi, la società Anthea, così da garantire la messa in sicurezza e la predisposizione dell’alimentazione elettrica delle cassette funzionale ad assicurare il funzionamento dei DAE in ogni condizione climatica.

Questa espansione si inserisce in un piano più ampio che interessa i vari punti strategici della città, promuovendo la sicurezza e la prevenzione cardiovascolare sul territorio riminese, in modo da poter intervenire tempestivamente in caso di necessità e di garantire un servizio accessibile alla cittadinanza e ai visitatori. Negli scorsi mesi, ad esempio, si erano aggiunti due dispositivi salvavita – entrambi donati alla città dal Club Agorà Rimini – al nucleo in dotazione, di cui uno collocato in piazzale Kennedy, nelle vicinanze del belvedere e del playground da basket, e un altro installato presso la casa dei matrimoni in piazzale Boscovich.

La delibera di Giunta rappresenta dunque un ulteriore passo verso una città cardio-protetta e sensibile alla sicurezza dei più piccoli e degli operatori scolastici. In parallelo, si prevede che il posizionamento dei defibrillatori negli spazi esterni delle scuole rafforzerà la consapevolezza e la preparazione della comunità in tema di pronto intervento.

Comune di Rimini