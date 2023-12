Rimini si prepara a festeggiare un Capodanno straordinario con il tutto esaurito! Record di 500 alberghi completamente prenotati

Rimini si prepara a festeggiare un Capodanno straordinario, con un record di 500 alberghi completamente prenotati. Secondo le informazioni fornite da Visit Rimini, nonostante alcune cancellazioni legate a malattie di stagione, la domanda di soggiorni in città è in continuo aumento, con il tasso di prenotazioni degli alberghi vicino al riempimento completo.

Visit Rimini ha notato che il 90% dei turisti proviene dall’Italia e che la maggior parte non si limita a un breve soggiorno. Infatti, il 70% delle prenotazioni riguarda soggiorni di 2-3 notti, mentre il 20% opta per soggiorni di almeno 4 giorni. Una tendenza emergente quest’anno è l’aumento delle coppie anziane interessate all’arte, che scelgono Rimini per la sua offerta culturale, inclusi musei e visite guidate. Questo target, con un’elevata capacità di spesa, tende a effettuare diversi brevi soggiorni durante l’anno.

Anche le strutture Airbnb stanno registrando un alto tasso di occupazione, con i prezzi per la notte di Capodanno che variano dai 280 ai 400 euro per appartamento. Visit Rimini ha rilevato che il trend degli alberghi mostra una crescita del 10% rispetto al Capodanno del 2022, superando anche i livelli pre-pandemia. I prezzi delle camere alberghiere sono aumentati del 10% rispetto all’anno scorso.

Il periodo dell’Epifania si preannuncia altrettanto promettente, con molte prenotazioni per il weekend dal 5 al 7 gennaio, grazie anche ai tornei di basket e pallavolo. Si prevede un continuo aumento delle presenze fino all’Epifania, confermando una tendenza di crescita rispetto all’anno scorso.