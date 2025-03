Rimini si prepara a un grande finale di maggio con eventi imperdibili

Dalla cultura alla musica, fino allo sport, la città sarà animata da una varietà di appuntamenti per tutti i gusti. Non perdere RiminiWellness, con oltre 300 brand espositori e un ricco programma di eventi sia in Fiera che in città. E per gli amanti delle biciclette, appuntamento imperdibile con le attività “aspettando il Tour de France”, che includono tavole rotonde, proiezioni di film e la festa del Tour con attività per tutte le età.