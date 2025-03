Rimini. Si scaglia contro gli agenti intervenuti in soccorso di un negoziante, spintonandoli e insultandoli, un arresto per la Polizia di Stato 

Nel tardo pomeriggio del 6 Giugno u.s., personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino marocchino per resistenza a Pubblico Ufficiale e Oltraggio.

In particolare, veniva inviata una Volante presso il Centro Commerciale “Le Befane” in un negozio per soccorrere la titolare, ove era stato segnalata la presenza di un soggetto in evidente stato di alterazione psico-fisica.

Il soggetto, dopo aver avuto una discussione con personale del negozio per un mancato reso di un paio di scarpe, iniziava ad inveire anche contro gli agenti che erano intervenuti per riportarlo alla calma.

Il soggetto iniziava a respingere gli operatori della Volante il quale si vedevano costretti a bloccarlo con le manette di sicurezza per accompagnarlo nell’autovettura di servizio, dopo essersi buttato sul cofano e incominciare a dare testate.

Durante la marcia per accompagnare lo straniero in Questura, all’interno dell’abitacolo lo stesso continuava a minacciare gli operatori e colpire il plexiglass divisorio della cellula di sicurezza.

Visto quanto sopra, il soggetto veniva tratto in arresto per i reati di Resistenza a Pubblico Ufficiale e Oltraggio in attesa dell’udienza per direttissima fissata nella mattinata del giorno 07.06.2024. Dopo il processo, in cui l’arresto veniva convalidato, la Divisione di Polizia Anticrimine ha, altresì, irrogato il foglio di via obbligatorio a carico dello straniero.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione innocenza.