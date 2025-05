Rimini si trasforma nel cuore globale dell’agroalimentare: parte Macfrut 2025

Le porte del Rimini Expo Centre si spalancano oggi su uno degli appuntamenti più strategici dell’agenda agroalimentare europea: Macfrut 2025, la manifestazione che riunisce il meglio dell’innovazione, della filiera ortofrutticola e delle tendenze alimentari internazionali. Un evento che non è solo vetrina, ma vero e proprio snodo geopolitico dell’agroindustria globale.

L’apertura ufficiale è prevista per le 11.00, con la partecipazione del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, insieme al Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, all’Assessore all’Agricoltura del Lazio Giancarlo Righini e al Presidente di Macfrut Renzo Piraccini. Presenti anche numerose delegazioni istituzionali e rappresentanze estere.

I numeri dell’edizione 2025: internazionalizzazione e business

Con 1.400 espositori, di cui oltre il 40% provenienti da Paesi stranieri, e 1.500 buyer internazionali accreditati, Macfrut consolida il suo ruolo di hub economico e commerciale per il settore ortofrutticolo. Un comparto che in Italia vale oltre 17 miliardi di euro alla produzione e genera un indotto complessivo di circa 60 miliardi, rendendolo una delle colonne portanti del sistema agroalimentare nazionale.

A rendere ancora più attrattiva questa edizione sono i tre Simposi Mondiali in programma, focalizzati su biotecnologie, filiera della patata e aromatiche mediterranee. Temi che incrociano innovazione, sostenibilità e sicurezza alimentare, aprendo scenari strategici anche per il futuro delle produzioni locali.

Healthy Food Show: tra scienza, benessere e spettacolo

Grande attesa anche per The Healthy Food Show, lo spazio dedicato alla nutrizione sana e consapevole, dove si alterneranno tavole rotonde, showcooking e interventi di esperti, unendo mondo scientifico, sport e intrattenimento. L’inaugurazione del format è affidata a una tavola rotonda dal titolo provocatorio: “Quale alimentazione per vivere bene fino a 100 anni?”, con ospiti come Manuela Arcuri e la campionessa olimpica Valentina Vezzali, moderati dal giornalista Gianluca Semprini.

Nel pomeriggio si parlerà di trasformazione alimentare e innovazione, con interventi trasversali che toccheranno il rapporto tra salute, scelte alimentari e stili di vita sostenibili.

In contemporanea, spazio anche al mondo avicolo

A condividere il palcoscenico fieristico è anche Fieravicola, la manifestazione internazionale dedicata alla filiera avicunicola, altro pilastro strategico della zootecnia italiana ed europea.

Macfrut 2025 sarà aperta fino a giovedì 8 maggio, con orari dalle 9.30 alle 18.00. Attesi migliaia di visitatori da tutto il mondo per una tre giorni che promette business, ricerca, visione e confronto globale.