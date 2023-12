Rimini. Sigep: attesi buyer da 81 Paesi. La presenza degli espositori dall’estero si avvicina al 18% recuperando i livelli pre-pandemia

L’edizione 2024 di Sigep-The Dolce World Expo, il salone internazionale di gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè di Italian Exhibition Group che si svolgerà a Rimini dal 20 al 24 gennaio prossimi, conferma la sua vocazione internazionale. Rispetto alla pandemia, il numero di espositori stranieri è tornato ai livelli pre-pandemia, rappresentando quasi il 18% complessivo con la presenza di 35 paesi diversi. Questo dato non si registrava dall’edizione di gennaio 2020. Oltre all’offerta Made in Italy, i Paesi più rappresentati dopo l’Italia sono Germania, Spagna, Francia, Belgio e Turchia. Ci saranno anche collettive da Ecuador, Brasile e Ucraina, che testimoniano la completezza dell’offerta di Sigep in termini di nuovi prodotti, tecnologie, materie prime, arredi e servizi.

L’evento leader di Italian Exhibition Group richiamerà a Rimini oltre 500 top buyer provenienti da 81 Paesi, in particolare dagli Stati Uniti, Spagna, Canada, Turchia, Brasile, India, Cina ed Emirati Arabi. Questo incoming estero sarà composto principalmente da importatori, distributori e catene di ristorazione, grazie alla preziosa collaborazione con ICE Agenzia e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nonché il supporto della rete internazionale dei regional advisor di Italian Exhibition Group presenti in oltre 60 Paesi. Gli espositori avranno la possibilità di visionare i profili dei buyer in arrivo e pianificare incontri d’affari direttamente sul loro stand grazie alla piattaforma digitale MyAgenda.

L’internazionalità di Sigep sarà confermata anche attraverso un ricco programma di competizioni, tra cui 3 internazionali, che vedranno la partecipazione di 25 Paesi provenienti da tutto il mondo. La Gelato World Cup, il concorso internazionale più importante al mondo che include prove di gelateria, pasticceria, cioccolateria, ristorazione e scultura di ghiaccio, coinvolgerà 11 team provenienti da Argentina, Brasile, Cina, Corea del Sud, Germania, Italia, Messico, Perù, Singapore, Taiwan e Ungheria. Nella Gelato Lab si terrà invece la European Challenge, una tappa europea del circuito Gelato Festival World Masters 2025, che coinvolgerà circa venti gelatieri provenienti da tutto il continente. Per quanto riguarda la Pastry Arena, grande attesa c’è per la Juniores Pastry World Cup, il concorso a squadre unico al mondo dedicato ai giovani talenti Under 23, che vedrà la partecipazione di 12 nazioni: Australia, Cile, Corea, Filippine, Francia, Hong Kong, India, Malta, Perù, Stati Uniti, Taiwan e Uzbekistan.

La proiezione internazionale di Sigep si intensificherà ulteriormente in tutto il mondo. Lo dimostra l’espansione verso i mercati asiatici, con la prima edizione di Sigep China che si è svolta nel 2023 a Shenzhen, in Cina. Questo è stato possibile grazie alla partnership tra Italian Exhibition Group e Koelnmesse. La seconda edizione di Sigep China, programmata dal 24 al 26 aprile 2024 presso il Shenzhen Convention & Exhibition Center, si terrà contemporaneamente ad Anuga Select China, la principale fiera alimentare della Cina meridionale organizzata da Anuga/Koelnmesse. Grazie al progetto Sigep China, Italian Exhibition Group ha ricevuto il premio “Eccellenza Italiana” ai China Awards 2023 organizzati dalla ICCF-Italy China Council Foundation, che premia ogni anno le aziende italiane e cinesi che si sono distinte nei rispettivi mercati.

Nel 2024, inoltre, ci sarà il grande lancio di Sigep Asia, che si terrà a Singapore dal 26 al 28 giugno. Questo evento includerà Café Asia, International Coffee & Tea Asia e Sweets & Bakes Asia, creando una vetrina per l’industria del gelato artigianale, della pasticceria, della panificazione, del caffè e del tè. Sigep Asia sarà co-organizzata con la Restaurant Association di Singapore e in partnership con le associazioni di ristorazione dei paesi ASEAN.