Rimini. Sistema di video controllo varchi ZTL del Centro Storico: dal primo luglio la fase di pre-esercizio

L’entrata in funzione, in fase di pre-esercizio, del nuovo sistema di video controllo, si prevede possa partire per quest’estate, dal primo di luglio, con attivazione dell’esercizio effettivo a partire dal prossimo autunno, primo di ottobre.

Come noto il Comune di Rimini ha affidato la gestione del servizio dei varchi ZTL alla società Engine Spa, a seguito di una gara pubblica. L’appalto, del valore di circa 260 mila euro, è suddiviso in più annualità fino al 2030 e comprende la fornitura, l’installazione, la manutenzione e il noleggio dei sistemi di controllo automatizzato degli accessi veicolari alle zone a traffico limitato del centro storico.

Le date per la partenza del pre-esercizio del sistema di video controllo nel Centro Storico, salvo complicazioni, sono fissate per il primo giorno del mese di luglio, mentre in autunno, al primo di ottobre è prevista la partenza della fase di esercizio effettivo.

In questi mesi, il Comune è impegnato con una campagna informativa rivolta ai cittadini, accompagnata da un’analisi e un aggiornamento della banca dati relativa ai permessi ZTL, così da verificare chi ha diritto all’accesso e la validità delle autorizzazioni già rilasciate. Questa attività ha permesso di inviare comunicazioni mirate ai diversi utenti: residenti con permessi attivi, titolari di permessi scaduti, cittadini che risultano proprietari di un veicolo ma non hanno richiesto un’autorizzazione e altre categorie.

L’obiettivo è quello di permettere ai diretti interessati di controllare la propria posizione e segnalare eventuali variazioni, sulla falsariga della strategia già adottata per l’attivazione della ZTL del Parco del Mare nord. Il tutto, in vista dell’avvio effettivo del sistema di telecamere che controlleranno gli accessi alle aree a traffico limitato del Centro Storico e del Borgo San Giuliano.

Orari e i varchi del Centro Storico:

Via Bastioni Meridionali intersezione con Largo Unità d’Italia funzionamento 22.00-06.00

Via Dante Alighieri funzionamento 9.00-12.00 e 16.00-19.30

Via XXII Giugno intersezione con Via Angherà funzionamento 9.00-12.00 e 16.00-19.30

Via Bertani funzionamento 9.00-12.00 e 16.00-19.30

Corso Papa Giovanni XXIII funzionamento 0.00-24.00

Corso d’Augusto prima di via Ducale funzionamento 20.30 – 7.30

Corso d’Augusto dopo intersezione con Via Ducale funzionamento 7.30-20.30

Via Castelfidardo funzionamento 9.00-12.00 e 16.00-19.30

Via Michele Rosa funzionamento 9.00-12.00

Via d’Azeglio intersezione con Via Circonvallazione Occidentale funzionamento 22.00-06.00

Orari e i varchi del Borgo San Giuliano:

Via Marecchia intersezione Viale Matteotti funzionamento 0.00-24.00

Via Trai funzionamento 0.00-24.00

Viale Tiberio intersezione con Via San Giuliano, funzionamento 0.00-24.00

