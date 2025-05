Rimini. Sociale e sanità, gli impegni prioritari per il 2024

Iniziare il nuovo anno pensando ai progetti prioritari nel campo sociale e sanitario nel 2024. Questi ambiti rappresentano il paradigma per valutare il livello di qualità della vita e lo stato di salute di una città in modo armonico e inclusivo.

Uno degli impegni principali di quest’anno sarà attivare il Piano di Contrasto alle Disuguaglianze, per garantire un accesso equo alle risorse sanitarie e costruire una società equa. Proseguirà anche la creazione delle tre Case di Comunità e l’apertura di un nuovo CAU per decongestionare i Pronto Soccorso. Inoltre, il Piano Generale di Inclusione mira a innovare i servizi per le fasce fragili della popolazione e rafforzare la comunicazione sui temi sociali.

Si affronterà anche l’emergenza abitativa con il Piano Casa Rimini, aumentando la disponibilità di alloggi per le fasce più vulnerabili. Nel 2024, sarà trasformata l’area dell’ex Mercato Ortofrutticolo Italiano in un nuovo quartiere e prenderanno il via i cantieri per il programma di edilizia residenziale sociale. Il Patto per la Casa favorirà l’incontro tra proprietari e inquilini per aiutare le famiglie a trovare un appartamento.

Un coinvolgimento attivo di tutti è cruciale per costruire un futuro più giusto e inclusivo.